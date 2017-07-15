Генпрокуратура опровергла свое участие в подготовке встречи сына Трампа с Весельницкой

Генеральная прокуратура России опровергла сообщения СМИ о ее возможном участии в подготовке встречи Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом 14 июля сообщил телеканал RT со ссылкой на начальника международно-правового управления Генпрокуратуры Дениса Груниса.

«Мне не хотелось бы комментировать заведомо ложную информацию. Вы должны понимать, что Генпрокуратура не обменивается данными с частными лицами в США. Такие контакты возможны только в рамках международных договоров и на основе официального запроса компетентных органов», — сказал он.

По его словам, в ведомство за комментариями обращались около десяти СМИ, но ни один комментарий «западные СМИ не опубликовали», пишет «Газета.ру».