Генпрокуратура опровергла свое участие в подготовке встречи сына Трампа с Весельницкой

Генеральная прокуратура России опровергла сообщения СМИ о ее возможном участии в подготовке встречи Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом 14 июля сообщил телеканал RT со ссылкой на начальника международно-правового управления Генпрокуратуры Дениса Груниса.
«Мне не хотелось бы комментировать заведомо ложную информацию. Вы должны понимать, что Генпрокуратура не обменивается данными с частными лицами в США. Такие контакты возможны только в рамках международных договоров и на основе официального запроса компетентных органов», — сказал он.
По его словам, в ведомство за комментариями обращались около десяти СМИ, но ни один комментарий «западные СМИ не опубликовали», пишет «Газета.ру».
Ряд статей о встречах Дональда Трампа-младшего с адвокатом из Подмосковья Натальей Весельницкой опубликовала газета The New York Times. Журналисты сообщили, что 9 июня прошлого года она встречалась с ближайшим окружением Трампа. Именно она, якобы, должна была передать компрометирующую информацию о Клинтон. В Америке Весельницкая представляла интересы россиянина Дениса Кацыва. Его подозревают в легализацииии средств «дочек» фонда Hermitage Capital.