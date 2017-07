Хакеры взломали почту главного американского эксперта по России

О взломе частного почтового ящика высокопоставленного сотрудника Государственного департамента США 14 июля сообщил «Коммерсант» со ссылкой на американское издание Foreign Policy. Как следует из статьи, человек работает в бюро разведки и исследований Госдепа и отвечает за Россию. Информированный источник издания отметил, что данный эксперт считается «лучшим специалистом администрации США по России».

Имя жертвы хакеров — Роберт Отто. Его должность — глава подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента США. В сеть попали письма из его личного ящика (на сервере gmail), большая часть из них посвящена работе.

Значительную часть переписки составляют ссылки на статьи из российских изданий, которыми Роберт Отто делится со своими коллегами и друзьями или которые те присылают ему. Чаще всего речь идет о ссылках на материалы «Новой газеты», The New Times, «Слона», «Ведомостей», РБК, «Ъ», «Эха Москвы», Meduza, The Insider. Часто встречаются ссылки на аналитические статьи Московского центра Карнеги.

Если посмотреть на содержание пересылаемых статей, то можно сделать вывод, что Роберта Отто и его партнеров по переписке интересуют самые разные аспекты российской внутренней политики. Например, вероятность досрочных выборов в России, перспективы протестов дальнобойщиков, приватизация «Башнефти» и потенциал ОНФ.

Множество писем посвящено кадровым перестановкам в разных российских государственных структурах и тому, насколько влиятельным является тот или иной госдеятель. Так, к одному из них прикреплен семистраничный профайл на руководителя администрации президента РФ Антона Вайно (собранный из открытых источников). В другой цепочке писем обсуждается, кто где сидит на заседаниях Совета безопасности РФ и что это может означать. Несколько писем посвящены перемещению Вячеслава Володина из администрации президента в Госдуму.

Госдеп пока не подтвердил и не опроверг подлинность писем. Также неизвестно, был ли этот случай взлома единичным или входил в серию кибератак.