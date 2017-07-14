Проектировщик «Мариинки-2» отправлен под домашний арест по делу о порнографии

Заподозренный в распространении порнографии с детьми и животными бизнесмен Кшиштоф Поморски отправлен под домашний арест в Петербурге и, скорее всего, будет экстрадирован в Польшу.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», поздно вечером 14 июля Смольнинский суд Петербурга не удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении Поморски, работающего техническим директором конструкторского бюро высотных и подземных сооружений «ВиПС», под стражу на сорок дней по делу о хранении и тиражировании порноматериалов.

О задержании бизнесмена российскую сторону попросила Польша. Генпрокуратура России согласилась и санкционировала мероприятия по поимке Поморски.

Сегодня в суде сотрудники прокуратуры Петербурга сообщили, что техдиректор «ВипС» обладает сведениями, составляющими государственную тайну. При этом они не стали комментировать, каким образом можно выдать другому государству носителя секретов.

Поморски просил меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Доступ к гостайне он объяснил тем, что занимается проектированием завода военных запчастей в Нижнем Тагиле. Также он анонсировал в суде обращение к президенту Путину о предоставлении политического убежища.

Суд отправил бизнесмена под домашний арест со ссылкой на состояние здоровья и длительность проживания в России. Решение об экстрадиции должно быть принято до 21 августа.