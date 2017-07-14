Обитаемый Петровский

Девелоперы и архитекторы не могут договориться о том, каким они видят будущее Петровского острова: одни предаются ностальгии, другие сравнивают строительный бум с историей Петроградской стороны.

Полтора миллиона квадратных метров должно появиться, согласно Генплану, на Петровском острове до 2025 года; из них больше половины будет отдано под жилье. Участок суши, еще недавно наполовину занятый промзонами и пустырями, активно застраивается уже года три. Поправки, которые в мае 2017 года были внесены в Генплан, добавили этой территории еще больше привлекательности в глазах инвесторов. Однако рады таким перспективам далеко не все.

Действующий Генплан отводит под жилую застройку 29% территории острова, под общественно–деловую – 14%, под рекреационные объекты – 20%. Первые планы редевелопмента уединенного пустынного места в центре Петербурга появились, напомним, еще в 2009-2010 годах, но с тех пор их уже успели усовершенствовать. Согласно новой редакции градостроительного документа, через остров будет проложена современная трасса, которая пройдет по Новоладожской и Пионерской улице через Малую Невку по Лазаревскому мосту, и таким образом свяжет несколько островов, обеспечив единый трафик к началу ЧМ-2018.

К старту мундиаля обещают также завершить строительство нового моста через Малую Неву, который позволит выехать с Петровского острова на Уральскую улицу и через набережную Макарова попасть на ЗСД. Таким образом, в ближайшие несколько лет к тем очевидным плюсам, которые сделали Петровский остров лакомым куском для девелоперов — близость к центру в сочетании с уединенностью — прибавится и хорошая транспортная доступность. Кроме того, будущие жители Петровского смогут пользоваться личным водным транспортом, так как часть жилых комплексов будет оборудована причалами, в том числе и для яхт.

Ничего подобного это пустынное место раньше не видело. Остров, который стал именоваться Петровским в начале XVIII века, потому что был собственностью Петра I, в течение всех трехсот лет истории Северной столицы оставался почти незаселенным. Избы придворных шутов да юрты ненцев, пасших здесь оленей — вот и все люди, кто жил здесь после основания града Петрова. В последующие двести лет построек там, конечно, прибавилось, но дух уединенного уголка, на берега которого набегает не скованная гранитом вода, жив тут до сих пор. Урбанисты Института территориального развития, которые разрабатывали новую концепцию развития Петровского, попытались это, как могли, сохранить и учесть: не меньше половины территории после редевелопмента должны занять зеленые насаждения. По крайней мере, такова идея; не все опрошенные «Фонтанкой» эксперты верят, что она реализуема. План также предусматривает сохранение примет истории – яхт–клуба, построек бывшего пивзавода «Бавария», канатной фабрики Гота, старинной водонапорной башни и Дома ветеранов сцены с ухоженным парком.

Пивомедоваренный завод "Бавария/Архитектурный сайт Петербурга/citywalls.ru

Канатная фабрика Гота - Комбинат крученых изделий "Нева" - ОАО "Канат"/Архитектурный сайт Петербурга/citywalls.ru

Кроме того, здесь должны появиться три гостиницы, шесть детсадов, две школы, поликлиники, магазины, офисы, рестораны и т. д. – всего нежилых помещений построят более чем на 400 тысяч кв м.

Один квадратный метр в новостройках на Петровском стоит примерно 400 тысяч рублей, т. е. примерно на 80 тысяч дороже средней стоимости метра элитного жилья в Петербурге. Самое доступное предложение в здешних новостройках — 170 тысяч за метр. Аналитики рынка предсказывают рост стоимости жилья на острове в течение ближайших пяти лет более чем на треть. Девелоперы правильно оценили перспективы «островного уединения»: за последнее время участки на Петровском приобрели сразу несколько крупных застройщиков. Так, Setl Group реализует здесь проект «Петровский Парк» в стиле модерн. ГК «Ленстройтрест» также владеет здесь сразу двумя участками под жилье. Тут же строятся ЖК Ostrov от «Строительного треста» и ЖК «Петровская Ривьера» (застройщик «Северный город»). В 2016 году список будущих жилых комплексов дополнил и проект Royal Park (застройщик — ООО «Петровский Альянс», входящее в ГК «Кортрос»). По данным аналитиков из Knight Frank St Petersburg, с выходом этого предложения на рынок Петровский остров стал третьим в городе по объему высококлассной недвижимости – после Крестовского острова и Литейного проспекта. Всего на острове сегодня 11 проектов жилых комплексов в разной стадии реализации.

проект "Петровская Ривьера"/Северный город"

Рядом с парком у Дома ветеранов сцены на землях бывшей «Баварии» вскоре появится еще один жилой комплекс премиум-класса – Neva Haus, входящий в состав проекта Neva «Группы ЛСР». Дома расположатся вдоль береговой линии реки Ждановка, а с запада их окна будут выходить на Малую Невку и Приморский парк Победы.

Всего же ЛСР построит на Петровском в рамках проекта Neva три жилых комплекса со сроками сдачи от 2020 до 2022 года. Кроме вышеназванного Neva Haus, это ЖК топ-премиум-класса Neva Art и более демократичный Neva Residence (бизнес-класс), которые появятся на Ремесленной улице.

Больше половины территории будет застраиваться по проекту архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры; над частью проекта работает мастерская «Земцов, Кондиайн и партнеры». Как говорят архитекторы, невысокие здания с фасадами из клинкерного кирпича, традиционные для Петровского острова, отлично впишутся в окружающую среду, утопая в зелени. «Мы хотим сохранить историчность, саму атмосферу этого места, у которого есть богатая история и свое лицо, – говорят в ЛСР. – Ведь это наш дом и наш город».

Впрочем, в Петербурге всегда, когда речь идет об освоении крупной территории, где сходится много противоречивых интересов, дело не обходится без яростных дискуссий. И громадье планов девелоперов, несмотря на все обещания сделать городскую среду удобной и современной, впечатляет далеко не всех. Любопытно, что в случае с Петровским в числе противников новой застройки оказались не только градозащитники, традиционно выступающие против любого нового строительства в центре Северной столице, но и многие архитекторы.

Так, руководитель архитектурной мастерской и член градсовета Вячеслав Ухов предсказывает Петровскому судьбу Крестовского острова, где элитного жилья построили столько, что оно, по сути, элитным быть во многом перестало. Чередующиеся один за другим элитные жилые комплексы заполнили остров настолько плотно, что оно начинает сдавать позиции главной элитной локации, говорят урбанисты. Например, Игорь Оноков, гендиректор компании «Леонтьевский мыс», уверен, что на Крестовском можно теперь строить только детсады, школы, торговые центры. То же самое, по мнению Ухова, ждет и Петровский остров. «Мне очень жаль, что так происходит. Тотальная застройка – это неправильно. А то, что всего 29% отведено под жилье — это только начало, – считает член градсовета. – Главная проблема — в том, что нет настоящей концепции, стройка идет лоскутами, стихийно, хаотично».

Архитектор Максим Атаянц также смотрит на будущее бурно застраиваемой территории пессимистично. «То, что происходит с Петербургом в смысле девелопмента и обслуживающей его архитектуры, можно определить как торжествующее хамство, – заявил Атаянц «Фонтанке». – Я думаю, что бывают такие эпохи, которым надо стараться себя попридержать в активности, так сказать. Иначе мы потеряем лучшее, что имеем. Ну, пусть бы там оставили промзоны — по крайней мере, тогда все еще была бы перспектива что-то изменить. А массовая застройка закопает все еще лет на 100».

Координатор Центра прикладной урбанистики Борис Юшенков полагает, что судьба Петровского повторит судьбу Крестовского острова, «но не в таком страшном виде», – потому что остров меньше, и, главное, потому, что у девелоперов уже имеется негативный опыт, который удержит их от ошибок. Тем не менее, градостроительного замысла в стихийной новой застройке он тоже не усматривает. «То, что я вижу — застраивается все подряд. Хотя визуально то, что строится, производит все же лучшее впечатление, чем «элита» на Крестовском. Но единого замысла нет, хотя объем ввода там относительно небольшой», – полагает эксперт.

По его мнению, упадок спроса этим новостройкам не грозит, так как Петербург, в отличие от многих других регионов, продолжает оставаться привлекательным для инвестиционных покупок — в том числе жилья. «В центральной России продажи в прошлом году упали на 15%, а в Петербурге нет. Потому что у нас почти Европа. Сюда идут люди со всей страны. В Москве жить стало невозможно, а Петербург намного более сохранен и приятен для жизни, так что покупать будут, и на треть — иногородние жители, которые хотят работать в Москве и иметь жилье в Северной столице для выходных», – рассказывает Юшенков.

Нашлись, однако, в архитектурной среде и оптимисты. Например, Святослав Гайкович, глава «Студии-17», спроектировавшей, в частности, ЖК «Леонтьевский мыс» неподалеку от Петровского острова, считает, что этот кусочек суши повторит историю застройки Петроградской стороны. «В конце XIX века Петроградская сторона была сплошным зеленым островом с огородами. Потом произошел строительный бум начала ХХ века, и получился тот прелестный район, которым мы сейчас любуемся. То же самое произойдет и с Петровским островом, наверное, – говорит Гайкович. – И это очень хорошо. Разве вам Петроградская сторона не нравится? Есть, конечно, замечательные ландшафты сейчас на Петровском, целые куски с высокоствольной зеленью, с водоемами. И если они пойдут под застройку, то это неправильно. Но если их не тронут, то всякая активность здесь – благо. Я был бы рад поучаствовать в этих проектах как архитектор».

«Откровенно говоря, удивительно, почему его так долго не застраивали, – вторит архитектору экономист, руководитель практики по недвижимости и инвестициям «Качкин и парнеры» Дмитрий Некрестьянов. – Центр города, транспортная доступность, плюс уединенность — все, что надо для создания элитного оазиса. И да, я это всецело одобряю. Вы вспомните, что там было-то? Какие парки? За исключением яхт-клуба на западе – сплошные промышленные зоны, обнесенные заборами, и единственная улица посередине. Я часто там катался на велосипеде, и уверяю вас, там никуда нельзя было попасть. Это самообман, когда говорят, что остров потеряет доступность. Хуже, чем там было, сделать нельзя. Это будет более открытое и конечно, более публичное место».

Елена Зеликова,

«Фонтанка.ру»