СКА продлил контракт с нападающим Гусевым на два год

Петербургский хоккейный клуб СКА продлил контракт с нападающим Никитой Гусевым. Как сообщает в пятницу, 14 июля, пресс-служба армейцев, новое соглашение рассчитано на три года.

— Меня все устраивает в СКА, считаю, что здесь я развиваюсь как игрок, — прокомментировал подписание нового контракта Гусев. — Предстоящий сезон будет очень важным как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Впереди Олимпиада, чемпионат мира. Хочу доказать, что нужен национальной команде, а потом достойно выступить на этих турнирах.

В регулярном чемпионате 2016/17 Гусев в 57 матчах набрал 71 очко (24 шайбы + 47 передач) при показателе полезности «+33». В плей-офф 25-летний нападающий в 18 матчах набрал 23 очка (7+16) при показателе полезности «+2».

Ранее со СКА продлил контракт на один год нападающий Илья Ковальчук. В то же время команду покинули два лидера – форварды Вадим Шипачев и Евгений Дадонов http://www.fontanka.ru/2017/07/02/030/ .