Еще
23:21 14.07.2017
Новость часа
23:06
Станция «Политехническая» открыта для пассажиров
Пришлите свою новость!
23:06
Станция «Политехническая» открыта для пассажиров
22:47
«Политехническую» закрыли из-за подозрительной коробки
22:34
СКА продлил контракт с нападающим Гусевым на два год
22:20
Украинцам обещали упростить получение российского гражданства
22:08
СМИ: Против жителя Красноярска возбудили дело из-за «возвеличивания финнов»
21:54
Обгон по встречке на «Скандинавии» закончился на крыше
21:30
Депутат Верховной рады Украины получил ранение в Донбассе
21:17
Путин заявил, что сняться в фильме Стоуна его уговорил Песков
21:06
ООО «Монстр Мания Рус» объявило о приостановке деятельности
21:00
Как «Фонтанка» нашла новую форму олимпийской сборной на Апрашке
20:09
Минобороны потратит 39 млн на модернизацию новейшего корвета «Бойкий»
19:54
«Фонтанка» за 60 секунд – главное за неделю
19:41
Поставки зелёных поездов для петербургского метро задерживаются
19:30
Эмир Кустурица даст концерт в Крыму в июле
19:25
Петербуржцы нашли себе интеллектуальное занятие в пробках
19:20
МВД за два года не нашло преступления в пропаже миллионов при строительстве цехов «Экостроя»
19:05
УФАС: МО «Чёрная речка» заключил контракты с танцевальной студией без конкурса
19:00
Эмир Кустурица снимет фильм по Достоевскому в Китае
18:33
ФСБ зашла с фотоаппаратом на склад нелегальных торговцев оружием в Выборге
18:25
Смолкина, подозреваемого в обнале почти 179 миллионов, выпустили под залог
18:11
У депутатов потекла крыша
18:07
Выходные в Петербурге будут классически дождливыми
18:00
Производство сметаны без молочного жира в Петербурге запретили
17:47
Новый петербургский канал покажет все матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире
17:41
Машины, одежда и резина разогнали рост петербургской промышленности
17:30
Скорая попала в ДТП у «Елизаровской» и загорелась на эвакуаторе
17:21
На египетском курорте зарезали двух украинских туристов, четверо ранены
17:15
Защитник «Зенита» Вукашин Йованович официально перешел в «Бордо»
17:10
Итоги недели: Путин без Трампа, балет без «Нуреева» и кино без вина
16:59
Путин подарил Овечкину на свадьбу чайный сервиз
16:50
Сбербанк сообщил о вбросах фальшивых купюр в банкоматы в России
16:35
Покупатели абонементов на матчи «Зенита» ждут по три часа на улице
16:21
Власти Индонезии заблокировали Telegram
16:20
Части дольщиков ГК "Город" предложат "переселение"
16:14
Мощи Николая Чудотворца в Петербурге посещают меньше, чем в Москве
15:51
Борщевик добрался до Петербурга
15:41
Киргизам разрешили управлять маршрутками без российских прав
15:36
Средний возраст матери в Петербурге составил 30 лет
15:35
Детской больнице им. Раухфуса подарили цистоскоп
15:28
«Зенит» заинтересовался 19-летним вундеркиндом из «Фиорентины»
15:24
Сбербанк начал сборку тестовых дронов для перевозки наличных весом до 50 кг
15:20
КС призвал к повсеместной аудио- и видеозаписи судебных заседаний
15:08
На Сестрорецком курорте взялись за советское наследие
15:04
Масштабные обыски ФСБ по обналу не имеют отношения к холдингу Адамант
14:59
В Петербурге появятся скверы Петипа и Елены Образцовой
14:52
Цена минимальной продуктовой корзины в Ленобласти преодолела рубеж в 5 тысяч рублей
14:33
Полиция проводит обыск в кемеровском штабе Навального
14:29
«Зенит» в 3-м раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Йегуда»
14:17
Беженцев разместят в финском городе вопреки протестам местных жителей
13:59
Ремонт закроет дороги, связывающие центр Петербурга с севером
13:56
Гость Петербурга через семь лет ответит в суде за убийство и изнасилование охранника
13:52
СМИ: Siemens собралась выйти из совместного предприятия с «Силовыми машинами»
13:39
Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив
13:37
Четверо российских моряков погибли во время промысла в Норвежском море
13:33
Подпольного банкира из Петербурга отправили в колонию за легализацию наличности
13:24
Зампред ВТБ: Российские суды не готовы наказывать за киберпреступления
13:17
В Петербурге закрыли еще один детский лагерь
13:13
Жители Саратова «ремонтируют» разбитые дороги котиками
13:12
Фонтанку и Зимнюю канавку ко Дню ВМФ будут закрывать с 15 по 30 июля
12:59
«Ловца покемонов» Соколовского внесли в федеральный список террористов
12:57
Беженцев разместят в финском городе вопреки протестам местных жителей
12:55
На "Рандеву" в Юрмале соберется международный состав участников
12:52
Приставы разлучили фирму по сносу зданий в Петербурге с 4 миллионами
12:51
Из Девяткино снова можно уехать на метро
12:40
Сотрудники, не посещающие диспансеризацию, будут обходиться работодателю дороже
12:36
Трое террористов открыли стрельбу на Храмовой горе в Иерусалиме
12:32
Гендиректор «Силовых машин» вышел на работу после задержания сотрудниками ФСБ
12:25
Букмекеры считают «Зенит» главным претендентом на победу в чемпионате России
12:21
«ВТБ 24» ожидает взрывного роста интереса россиян к небанковским финансовым продуктам
12:20
Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
14.07.2017 22:20

Украинцам обещали упростить получение российского гражданства

Президент Владимир Путин рассказал о планах упростить процедуру получения гражданства России для выходцев с Украины. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает РИА Новости.

«Мы внесем в ближайшее время изменения в действующее законодательство и не будем требовать от них бумаг, подтверждающих их выход из гражданства Украины», — сказал глава государства на встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.

Путин пояснил, что по новым правилам достаточно будет предоставить подтверждение того, что человек обратился к властям Украины с просьбой выйти из гражданства этой страны.

Этой проблеме, напомнил президент, было посвящено одно из обращений, поступивших во время прямой линии. Автор письма жаловался, что для получения российского паспорта необходимо предоставить справку о выходе из украинского гражданства, но официальные власти отказывают ему в таком документе.

11 июля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, которые позволят украинцам вступать в российское гражданство без подтверждения об отказе от украинского паспорта со стороны Киева. На следующий день нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект об отзыве гражданства у лиц, осужденных за террористические преступления, в который эти поправки были включены.

По действующему законодательству, для получения российского паспорта человек должен предоставить справку от профильного ведомства государства, от гражданства которого он отказывается.

 

 

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
12.07.2017 12:43

Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2

Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31

На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14

STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2

9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Украинцам обещали упростить получение российского гражданства
СМИ: Против жителя Красноярска возбудили дело из-за «возвеличивания финнов»
Депутат Верховной рады Украины получил ранение в Донбассе
Минобороны потратит 39 млн на модернизацию новейшего корвета «Бойкий»
Путин подарил Овечкину на свадьбу чайный сервиз
Киргизам разрешили управлять маршрутками без российских прав
Средний возраст матери в Петербурге составил 30 лет
КС призвал к повсеместной аудио- и видеозаписи судебных заседаний
Полиция проводит обыск в кемеровском штабе Навального
Зампред ВТБ: Российские суды не готовы наказывать за киберпреступления
Человек - камень. Как живется священнику, у которого нет "Мерседеса"
Навальный vs Стрелков
Почему Стрелков решил помериться патриотизмом с Навальным
«СтопХаму» нашли дело
Как РПЦ помогает "изгонять бесов"
«Я вижу историзм фигуры Глазунова»
Сенатор Лахова: Против России применяется «климатическое оружие»
Истина в ребре
Индульгенция для психиатров — пациенты без права на врачебную тайну
Хулители Юстиниана у параши
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Путин без Трампа, балет без «Нуреева» и кино без вина

Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив

Жители Саратова «ремонтируют» разбитые дороги котиками

Новости компаний
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
ООО «Терминал-Ресурс»
06.07.2017 16:14
«Терминал-Ресурс» приглашает на семейный праздник в Пушкин
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает детей и родителей принять участие в семейных «весёлых стартах», эстафете «Папа, мама, я – Образцовая семья» и конкурсе рисунков на асфальте.
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
03.07.2017 16:42
Мифы и правда о лечении стволовыми клетками
XXI век называют веком клеточных технологий, но даже врачи относятся к ним по-разному. Одни верят в суперспособности стволовых клеток, другие, наоборот, считают их опасными. Как отличить мифы от реальности, «Доктор Питер» узнал у Натэллы Енукашвили, к.б.н., руководителя научных проектов «Покровского банка стволовых клеток»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.