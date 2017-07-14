Тень ФСБ в деле детского порно

Заподозренный в распространении порнографии с детьми и животными проектировщик «Мариинки-2» имеет доступ к государственным секретам, но прокуратура все равно планирует выдать его Польше.

Смольнинским судом вечером 14 июля отправлен под домашний арест Кшиштоф Поморски – один из ведущих проектировщиков Петербурга. Он уверяет, что тесно сотрудничает с ФСБ. Прокуратура Петербурга и вовсе заявила, что Поморски допущен к сведениям, составляющим государственную тайну, поставив тем самым в неловкое положение прокуратуру генеральную, которая уже согласовала экстрадицию Поморски на Запад.

Технический директор конструкторского бюро высотных и подземных сооружений «ВиПС», гражданин Польши Кшиштоф Поморски был доставлен в Смольнинский суд без дипломатического сопровождения. Он переступал в клетке с пятки на носок и внимательно слушал шепчущего адвоката: «После меня скажете, что не согласны с заключением под стражу, попросите подписку или домашний арест», – наставляли 58-летнего бизнесмена.

Его группа поддержки состояла из личного водителя, женщины, девушки и деятельного человека с внешностью Джулиана Ассанжа, который звонил в польское посольство, требовал консула в суд и пытался привлечь иностранные телеканалы. «Я могу позвонить хоть в CNN», – утверждал он.

Никто из мировых медиа–гигантов не приехал, и правильно. Прессу все равно изолировали от процесса. Сотрудники прокуратуры Центрального района, которых отправили поддерживать обвинение, попросили поместить Поморски в СИЗО кулуарно, без лишних ушей.

«Имеется ходатайство о закрытии судебного заседания, – уточнила прокурор. – Будут разглашаться сведения о половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, необходимо принимать во внимание, что суду представлены материалы, согласно которым Поморски обладает сведениями, составляющими государственную тайну. Он сам это подтверждает».

После вчерашнего задержания, по данным «Фонтанки», Поморски действительно рекомендовал сотрудникам уголовного розыска и Интерпола обратиться на Литейный за разъяснениями кто он такой, и, якобы, излучал уверенность, что скоро будет отпущен. Пока не приехал эксперт и не взял изо рта бизнесмена образец слюны. Образ тайного агента несколько померк.

Кшиштоф Петр Поморски – по образованию инженер. Работал в России с 2001 года, был посвящен в тонкости множества знаковых объектов страны. Руководил проектом второй сцены Мариинского театра. Компания активно участвовала в судьбе стадиона «Санкт-Петербург», БДТ, цирка на Фонтанке, Морского собора в Кронштадте. Разведен. Состоит в гражданском браке. Адресом проживания назвал шикарный особняк во Всеволожске. Сильно болен. Перенес открытую операцию на сердце в апреле этого года.

Гостайне, кажется, и друзья Поморски удивились. Во всяком случае, человек-Ассанж тщетно пытался выяснить, относится ли истинное местонахождение миллиардов со стадиона на Крестовском к секрету государственного уровня.

Позже судья объяснила – Поморски объяснил доступ к тайне тем, что занимается проектированием завода военных запчастей в Нижнем Тагиле.

Поморски заочно арестован у себя на родине еще в январе 2016 года по делу о распространении порно, и процесс в Смольнинском был частью процедуры экстрадиции. О выдаче просил Минюст Польши. Генеральная прокуратура России согласилась на выдачу и дала полиции указание задержать бизнесмена. Теперь же сочетание Поморски и гостайны ставит ведомство в неловкое положение. Поэтому, пока судья Юлия Котенева находилась в совещательной комнате, у прокуроров спрашивали: – Как вы собираетесь высылать носителя государственных секретов? – Без комментариев, – беззаботно отвечали они. Оно и понятно. Разбираться с выдачей придется Генпрокуратуре. Во всяком случае, наверняка перед экстрадицией будет сделан запрос в органы госбезопасности на предмет того, в какие тайны был посвящен гражданин Польши, и что он может увезти с собой.

По версии польских правоохранителей, с 2005 по 2009 годы Кшиштоф Поморски, находясь в Петербурге, коллекционировал, хранил и распространял через Интернет материалы порнографического содержания, содержащие сцены педо- и зоофилии. Клиентами предположительно были граждане Польши.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»