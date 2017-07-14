СМИ: Против жителя Красноярска возбудили дело из-за «возвеличивания финнов»

На жителя Красноярска Семена Негрецкулова открыли дело о возбуждении национальной ненависти в связи с картинками в соцсети «ВКонтакте». Об этом 14 июля сообщает «ОВД-Инфо».

По словам Негрецкулова, 22 июня у него дома прошел обыск, в результате чего изъяли жесткий диск. После этого ему позвонили и вызвали на опрос в следственный отдел Советского района.

Во время опроса 6 июля у Негрецкулова отобрали паспорт, сказав, что это нужно для какой-то проверки, и не вернули. По его утверждению, паспорт изъяли сотрудники Федеральной службы безопасности.