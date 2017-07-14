СМИ: Против жителя Красноярска возбудили дело из-за «возвеличивания финнов»

На жителя Красноярска Семена Негрецкулова открыли дело о возбуждении национальной ненависти в связи с картинками в соцсети «ВКонтакте». Об этом 14 июля сообщает «ОВД-Инфо».
По словам Негрецкулова, 22 июня у него дома прошел обыск, в результате чего изъяли жесткий диск. После этого ему позвонили и вызвали на опрос в следственный отдел Советского района.
Во время опроса 6 июля у Негрецкулова отобрали паспорт, сказав, что это нужно для какой-то проверки, и не вернули. По его утверждению, паспорт изъяли сотрудники Федеральной службы безопасности.
Негрецкулов рассказал, что среди картинок, которые ему вменяют, было изображение, связанное с проектом Великой Финляндии (идея объединения близких финно-угорских народов в одну страну), а также «картинки против войны в Донбассе».
В протоколе опроса, якобы с его слов, было написано, что он возвеличивает финнов, считает их высшими людьми, а также поддерживает Украину. Негрецкулов отрицает, что говорил что-либо подобное.
Как сообщает «ОВД-Инфо», анкета Негрецкулова есть на сайте поиска работы в Красноярске. Судя по ней, он интересуется финно-угорскими языками и считает себя «единственным в Сибири специалистом области балтийско-финской филологии».