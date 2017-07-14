Депутат Верховной рады Украины получил ранение в Донбассе

В Донбассе ранен депутат Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт» Евгений Дейдей.

«По информации Донецкой облпрокуратуры, народный депутат Евгений Дейдей получил осколочное ранение. Сейчас его доставят в Красноармейский военный госпиталь. Происшествие произошло в районе Авдеевской промзоны», — написала 14 июля на своей странице в Facebook пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.

Как отмечает УНИАН, 21 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Дейдея. В действиях народного депутата усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн гривен ($252,6 тыс.). 3 июля регламентный комитет Рады не поддержал данное представление, посчитав его необоснованным, а 11 июля Рада отказалась дать согласие на лишение Дейдея депутатской неприкосновенности.