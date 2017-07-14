Путин заявил, что сняться в фильме Стоуна его уговорил Песков

Президент России Владимир Путин заявил, что сняться в фильме Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» его убедил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Это он меня уговорил», — заявил 14 июля президент. По словам Путина, изначально он сам сомневался, что это нужно, так как и так все знают, что он может сказать.

Однако Песков уговорил его, пояснив, что будет важно для американского зрителя, чтобы Путин рассказал прежде всего о стране.