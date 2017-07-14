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15.07.2017 16:01
3 Комментариев

Арестован столичный бизнесмен, собравший 16 млн на жилой комплекс в Парголово

Смольнинский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного управления УМВД по Центральному району об аресте предпринимателя. Оперативники экономической полиции 13 июля доставили его из Москвы. Он подозревается в том, что собрал миллионы с петербуржцев на квартиры ЖКС «Парнас Парк», хотя компания не имела даже разрешения на строительство. Кстати, при осмотре места происшествия, полицейские не нашли ни техники, ни забора.

По информации «Фонтанки», около 15:30 15 июля Смольнинский суд арестовал 38-летнего столичного бизнесмена Сергея Бендерского. Сегодня следствие подозревает его в совершении мошенничества в особо крупном размере. Само уголовное дело было возбуждено по части четвертой статьи 159 УК еще в конце октября 2016 года. Тогда оперативникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Центрального района поступила информация о том, что в поселке Парголово неизвестный собрал 16 миллионов рублей под строительство жилого комплекса комфорт-класса «Парнас Плюс» и исчез с деньгами.

По данным «Фонтанки», в ходе следствия были установлены восемь потерпевших и сделаны соответствующие экспертизы. Так, например, согласно сведениям, полученным следователем от службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга, разрешение на строительство объектов по адресам «Парнас Плюс» не выдавались.

Что касается умысла подозреваемого, то, как стало известно «Фонтанке», полицейские выезжали непосредственно на место предполагаемого строительства. Согласно их актам, какие-либо строительные работы по данным адресам не осуществляются, техника отсутствует и даже когда-то ранее установленный забор разобран.

Также банки предоставили информацию, когда именно на счет предпринимателя Бендерского поступали, фактически собранные им деньги.

В результате, 13 июля оперативники Центрального района задержали фигуранта в Москве и доставили в Петербург.

По информации «Фонтанки», сам Бендерский отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ.


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комментарии пользователей (3)
Jorgen
15 июля 2017 г. 18:23
Тут один такой "бизнесмен" миллиарды украл и даже не сел — хорошо со всеми поделился. А этот... 16 миллионов явно не хватит, чтобы хорошо со всеми поделиться.
Snaky
15 июля 2017 г. 17:33
"16 млн на жилой комплекс"? Как-то бедновато. Наверное поэтому и задержали. Вангую, по статье "оскорбление чувств бизнесменов".
Udel
15 июля 2017 г. 16:22
16 млн? Бендерский...
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