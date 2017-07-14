ООО «Монстр Мания Рус» объявило о приостановке деятельности

Генеральный директор компании «Монстр Мания Рус» Александр Никаноров заявил о приостановке проекта в связи с возникшими финансовыми сложностями. Объявление об этом 14 июля появилось в официальной группе компании в социальной сети.

Обладателям билетов на несостоявшиеся шоу «Игры Монстров» в Петербурге и «Кубок Монстров» Москве предлагают продолжать высылать свои данные, банковские реквизиты и копии приобретенных билетов на электронный адрес компании — однако назвать сроки возврата компания не может.

Экстремальное автомобильное шоу должно было пройти в Петербурге 29 апреля, в Москве — 8 июля или, после переноса на другую площадку, 22 июля. Однако зрители так и не дождались мероприятия. В одном только Петербурге на шоу, по словам организаторов, было приобретено порядка «трех-четырех тысяч» билетов.