Как «Фонтанка» нашла новую форму олимпийской сборной на Апрашке

14.07.2017 21:00

В Москве прошла презентация нового дизайна официальной формы юношеской олимпийской сборной. В Петербурге его уже не первый год презентуют на популярном рынке.

Пока шедевр компании ZASPORT, партнера Олимпийского комитета России, не поступил в широкую продажу, да и цена, наверняка будет кусаться. Но «Фонтанка» воспроизвела неповторимый дизайн с помощью иголки, нитки и приветливых продавцов с Апрашки. Оказалось, что серый спортивный костюм из хлопка с небольшим добавлением синтетики можно легко найти на самом близком к народу рынке Петербурга. А патриотические нашивки — дело техники.