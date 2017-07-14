Минобороны потратит 39 млн на модернизацию новейшего корвета «Бойкий»

Почти 40 миллионов рублей потратит Минобороны на доработку корвета ближней морской зоны, построенного на «Северной верфи» и вошедшего в состав ВМФ России три года назад.

Контракт на доработку корабельной радиолокационной станции (РЛС) 5П-27М на корвете проекта 20380 Балтийского флота министерство обороны разместило на портале госзакупок 14 июля. Согласно указанному заводскому номеру, речь идет о корвете «Бойкий», третьем в серии проекта 20380.

Из документа следует, что в существующей сейчас на корабле РЛС не устраивает дальность обнаружения цели площадью 1 кв метр, летящей на высоте 5-8 км, угловая высота наблюдаемого летательного аппарата, а также время средней наработки на отказ. Их предстоит увеличить минимум на 20%. Кроме того, в доработке нуждаются такие показатели как надежность и сбоеустойчивость, стойкость к внешним воздействующим факторам. Всем этим определено заняться Всероссийскому научно-исследовательскому институту радиотехники (ВНИИРТ) в Москве — разработчику системы. Причем не по гарантии, а за 39 млн рублей из бюджета.

По сути, старый «антенный пост» РЛС заменят на новый. Менять будет сам Балтийский флот с помощью портального крана. Перед окончательной приемкой система пройдет три этапа испытаний: сначала на стенде предприятия, затем на полигоне и под конец уже на корабле. Последний этап обещает быть наиболее эффектным: будут задействованы самолеты Су-27 и Су-24 и ракета-мишень типа РМ-15. Надводной целью будет аналогичный корвет проекта 20380.

По состоянию на 2017 год, в боевом составе Балтийского флота находятся четыре корабля проекта 20380: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий». Петербурский завод «Северная верфь» строит завершающие балтийскую серию два корвета, а также еще шесть – для Тихоокеанского флота. Все вместе они должны стать основой ВМФ России в ближней морской зоне и оснащаются системой «Фуркэ-2».

В Минобороны от комментариев отказались. Разработчики НИИ «ВНИИРТ» назвали заказ плановой модернизацией: «Ранее мы уже занимались доработкой радиолокационного оборудования для проекта 20380. Это не слабая сторона проекта. Даже наоборот. Это модернизация — это непрерывный процесс».