«Фонтанка» за 60 секунд – главное за неделю

Быстро расскажем что мы писали, а вы читали, на этой неделе.

Генерального директора АО «Силовые машины» Романа Филиппова допросили по подозрению в разглашении государственной тайны. Но Петербург — город маленький, и тайны из этого факта не получилось.

А вот еще одна практически гостайна – женщина с красной сумкой. Все, что вы хотели знать о загадочной пассажирке Путина на Валааме.

И снова женщина. Хотя, вроде, и не восьмое марта. На этот раз на шерше ля фам погорел человек по фамилии Трамп.

Первое видеорасследование «Фонтанки» – сколько на самом деле тратят китайские туристы в Петербурге и почему городу не перепадает практически ничего.

Депутат Виталий Милонов получит на рождество уголек, потому что плохо учился – его отчислили из духовной академии за прогулы.

Ради справедливости можно и приврать – решил активист «СтопХама» и прыгнул на капот. Теперь будет платить за помятую тачку. Все-таки не стоит забывать о видеорегистраторах. К слову, это первое в Петербурге дело на «стопхамовцев».

Страшная история о том, как из-за корпоративных войн и поглощений погиб маленький ребенок.

Очереди к святым мощам – дело привычное. В Петербург прибыло левое ребро Николая Чудотворца. Люди стояли к нему всю ночь. Но по сравнению с Москвой паломников маловато будет.

На выходных на набережной Фонтанки и на Петроградcкой стороне начали оформлять велодорожки. Мы посмотрели, как на них с удовольствием паркуются туристические автобусы и машины.