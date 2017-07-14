Поставки зелёных поездов для петербургского метро задерживаются

В депо метрополитена Петербурга поступил только один новый состав зеленого цвета. По графику закупок к 14 июля их должно было быть уже три.

фото с сайта metro.spb.ru

Информацию о том, что в подземку пришел лишь один состав из вагонов моделей 81-722.3, 81-723.3 и 81-724.3 от Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭРВЗ), подтверждают в пресс-службе метрополитена.

В приложении к техническим требованиям по контракту на сайте госзакупок содержится график поставки. Согласно документу, неделю назад в депо «Автово» должен был прийти второй шестивагонный поезд, а 14 июля — уже третий.

В «Петербургском метрополитене» информацию о задержке прокомментировать не смогли. В головной компании ОЭРВЗ, ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), также не стали говорить о поставках, но отметили, что ввод составов в эксплуатацию планируется в срок. По графику, на линию три поезда должны выйти в августе. Поставка последнего, 27-го состава из партии намечена на 2 апреля 2018 года.

Октябрьский электровагоноремонтный завод заключил контракт на поставку 27 составов из вагонов моделей 81-722.3/723.3/724.3 в октябре 2016 года. Стоимость закупки — 13,4 млрд рублей. Составы предназначены для третьей линии метро. В 2018 году на ней должны быть только современные вагоны с асинхронным тяговым приводом.

Октябрьский электровагоноремонтный завод формально является производителем электропоездов метрополитена модели «Юбилейный», хотя, по данным «Фонтанки», в реальности их выпускает подмосковный «Метровагонмаш», также завод группы ТМХ. В 2016 году ОЭРВЗ заключил еще один контракт с петербургским метрополитеном — на 3,8 млрд рублей. По нему, завод должен в 2018 году поставить предприятию пять восьмивагонных поездов, последний придет в депо 17 апреля.

ЗАО «Трансмашхолдинг» является самым крупным в России поставщиком подвижного состава для рельсового транспорта. Головная компания — голландская The Breakers Investments B.V., основной заказчик — РЖД. Выручка от продажи продукции в 2016 году превысила 55 млрд рублей, чистая прибыль составила около миллиарда. Еще 3 недели назад ТМХ принадлежало 74,12% акций ОЭВРЗ, однако 26 июня он нарастил свою долю до 94,22% за счет выкупа пакета Bombardier.