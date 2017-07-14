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14.07.2017 19:20

МВД за два года не нашло преступления в пропаже миллионов при строительстве цехов «Экостроя»

За два года следователи МВД не увидели оснований для возбуждения уголовного дела из-за исчезновения бюджетных миллионов при строительстве цехов для судоремонтного завода ГУП «Экострой» в поселке Сапёрный в Колпинском районе Петербурга. Дело переходит к районному отделу СК РФ, а о затянутом расследовании сообщили главе регионального ГУ МВД.

Такой вывод можно сделать из ответа прокурора города Сергея Литвиненко на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. Бумагу, датированную 29 июня, «Фонтанка» получила в распоряжение 14 июля.

Согласно документу, в 2015 году следственное управление при МВД Центрального района начало проверку работ, проведенных ООО «СК «АртЛэнд» при строительстве новой площадки городского судоремонтного завода, по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Работы завершились ничем: оснований для возбуждения дела в МВД не нашли. Районный прокурор нашел в материалах проверки процессуальные нарушения, отказ в возбуждении дела был отменен и проверку начали заново. Как пишет Литвиненко, в МВД несколько раз отказывались возбуждать уголовное дело, с чем вновь и вновь не соглашалась районная прокуратура.

Как утверждают в надзорном органе, помимо мошенничества в деле недостроенных цехов «Экостроя» могут присутствовать также халатность (статья 293 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

«В этой связи материал изъят из производства следственного управления МВД по Центральному району и передан в районный отдел Следственного комитета», – говорится в ответе Литвиненко. Также прокуроры выявили нарушение сроков уголовного судопроизводства, о чем сообщили в представлении на имя главы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергея Умнова.

Напомним, в 2012 году комитет по природопользованию объявил конкурс стоимостью 355 млн рублей на строительство новой базы ГУП «Экострой». Победителем стало ООО «СК «АртЛэнд», аффилированное с муниципальным депутатом округа «Морской» Вадимом Пичулиным, фигурантом так называемого «мусорного дела»

Согласно контракту, в 2012-2014 годах в Сапёрном должны были построить судоремонтные цеха, трансформаторную подстанцию, котельную, причальную стенку длиной не менее 400 метров, а также подходной канал шириною не менее 11 метров.

К 2014 году работы оказались не выполнены. Подрядчик успел только вырыть котлован, завезти песок и забить часть шпунтового ограждения в 100 метров. При этом, как выяснили при проверке в региональной ФСБ, шпунт был забит с грубейшими нарушениями и не ушел на нужную глубину. Кроме того, строительство производилось без положительного заключения госэкспертизы и с другими нарушениями. Как выяснилось в ходе доследственной проверки, по факту подрядчику выплатили 99 млн рублей, тогда как работы были выполнены на 83 млн рублей.

В 2014 году контракт с «АртЛэндом» был расторгнут.

Справка:

ГУП «Экострой» занимается ремонтом судов, с помощью которых ГУП «Ленводхоз» проводит очистку рек и каналов Петербурга.


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