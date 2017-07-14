УФАС: МО «Чёрная речка» заключил контракты с танцевальной студией без конкурса

Администрация округа «Чёрная речка» нарушила закон о конкуренции при заключении контрактов с танцевальной студией «Монте Карло».

Как сообщили «Фонтанке» 14 июля в пресс-службе петербургского УФАС, муниципалы без конкурса заключили с ООО «Танцевальная студия «Монте Карло» контракт на проведение праздничного концерта и спортивных мероприятий с поставкой прилагающихся к ним билетов. Ценовые аппетиты подрядчика не были ограничены никакой конкуренцией, и договоры со студией встали местному бюджету почти в 2 млн рублей.

По закону в течение 10 дней антимонопольщики подготовят официальное решение о нарушении. За это время стороны могут представить свои возражения.

Два месяца назад УФАС возбудило три дела в отношении администрации МО «Чёрная речка» по жалобе активистов «Трансперенси Интернешнл». История с договорами с «Монте Карло» – только одно из них. Оставшиеся два будут рассмотрены в конце этого лета. Они касаются договоров местной администрации с другими поставщиками.