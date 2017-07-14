Гостайну разгласила женская дружба

Еще
21:42 14.07.2017
Пришлите свою новость!
21:30
Депутат Верховной рады Украины получил ранение в Донбассе
21:17
Путин заявил, что сняться в фильме Стоуна его уговорил Песков
21:06
ООО «Монстр Мания Рус» объявило о приостановке деятельности
21:00
Как «Фонтанка» нашла новую форму олимпийской сборной на Апрашке
20:09
Минобороны потратит 39 млн на модернизацию новейшего корвета «Бойкий»
19:54
«Фонтанка» за 60 секунд – главное за неделю
19:41
Поставки зелёных поездов для петербургского метро задерживаются
19:30
Эмир Кустурица даст концерт в Крыму в июле
19:25
Петербуржцы нашли себе интеллектуальное занятие в пробках
19:20
МВД за два года не нашло преступления в пропаже миллионов при строительстве цехов «Экостроя»
19:05
УФАС: МО «Чёрная речка» заключил контракты с танцевальной студией без конкурса
19:00
Эмир Кустурица снимет фильм по Достоевскому в Китае
18:33
ФСБ зашла с фотоаппаратом на склад нелегальных торговцев оружием в Выборге
18:25
Смолкина, подозреваемого в обнале почти 179 миллионов, выпустили под залог
18:11
У депутатов потекла крыша
18:07
Выходные в Петербурге будут классически дождливыми
18:00
Производство сметаны без молочного жира в Петербурге запретили
17:47
Новый петербургский канал покажет все матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире
17:41
Машины, одежда и резина разогнали рост петербургской промышленности
17:30
Скорая попала в ДТП у «Елизаровской» и загорелась на эвакуаторе
17:21
На египетском курорте зарезали двух украинских туристов, четверо ранены
17:15
Защитник «Зенита» Вукашин Йованович официально перешел в «Бордо»
17:10
Итоги недели: Путин без Трампа, балет без «Нуреева» и кино без вина
16:59
Путин подарил Овечкину на свадьбу чайный сервиз
16:50
Сбербанк сообщил о вбросах фальшивых купюр в банкоматы в России
16:35
Покупатели абонементов на матчи «Зенита» ждут по три часа на улице
16:21
Власти Индонезии заблокировали Telegram
16:20
Части дольщиков ГК "Город" предложат "переселение"
16:14
Мощи Николая Чудотворца в Петербурге посещают меньше, чем в Москве
15:51
Борщевик добрался до Петербурга
15:41
Киргизам разрешили управлять маршрутками без российских прав
15:36
Средний возраст матери в Петербурге составил 30 лет
15:35
Детской больнице им. Раухфуса подарили цистоскоп
15:28
«Зенит» заинтересовался 19-летним вундеркиндом из «Фиорентины»
15:24
Сбербанк начал сборку тестовых дронов для перевозки наличных весом до 50 кг
15:20
КС призвал к повсеместной аудио- и видеозаписи судебных заседаний
15:08
На Сестрорецком курорте взялись за советское наследие
15:04
Масштабные обыски ФСБ по обналу не имеют отношения к холдингу Адамант
14:59
В Петербурге появятся скверы Петипа и Елены Образцовой
14:52
Цена минимальной продуктовой корзины в Ленобласти преодолела рубеж в 5 тысяч рублей
14:33
Полиция проводит обыск в кемеровском штабе Навального
14:29
«Зенит» в 3-м раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Йегуда»
14:17
Беженцев разместят в финском городе вопреки протестам местных жителей
13:59
Ремонт закроет дороги, связывающие центр Петербурга с севером
13:56
Гость Петербурга через семь лет ответит в суде за убийство и изнасилование охранника
13:52
СМИ: Siemens собралась выйти из совместного предприятия с «Силовыми машинами»
13:39
Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив
13:37
Четверо российских моряков погибли во время промысла в Норвежском море
13:33
Подпольного банкира из Петербурга отправили в колонию за легализацию наличности
13:24
Зампред ВТБ: Российские суды не готовы наказывать за киберпреступления
13:17
В Петербурге закрыли еще один детский лагерь
13:13
Жители Саратова «ремонтируют» разбитые дороги котиками
13:12
Фонтанку и Зимнюю канавку ко Дню ВМФ будут закрывать с 15 по 30 июля
12:59
«Ловца покемонов» Соколовского внесли в федеральный список террористов
12:57
Беженцев разместят в финском городе вопреки протестам местных жителей
12:55
На "Рандеву" в Юрмале соберется международный состав участников
12:52
Приставы разлучили фирму по сносу зданий в Петербурге с 4 миллионами
12:51
Из Девяткино снова можно уехать на метро
12:40
Сотрудники, не посещающие диспансеризацию, будут обходиться работодателю дороже
12:36
Трое террористов открыли стрельбу на Храмовой горе в Иерусалиме
12:32
Гендиректор «Силовых машин» вышел на работу после задержания сотрудниками ФСБ
12:25
Букмекеры считают «Зенит» главным претендентом на победу в чемпионате России
12:21
«ВТБ 24» ожидает взрывного роста интереса россиян к небанковским финансовым продуктам
12:20
Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт
12:04
Из Ленобласти не уехать на метро из-за бесхозного предмета
11:51
Госдеп потребует биографию для выдачи визы в США
11:41
Долги менее 30 тысяч рублей не помешают уехать за границу с 1 октября
11:27
Рядом с автозаправкой в Ломоносове раскопали артснаряд
11:19
Пропавший в Выборге охранник найден мертвым в сгоревшей машине
11:10
Жителя квартиры на Энгельса разоружили на два уголовных дела
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
14.07.2017 20:19
7 Комментариев

Гостайну разгласила женская дружба

Прослушивая телефон, сотрудница самой секретной службы полиции узнала голос подруги детства и приняла решение. Так следователь ФСБ в деле о разглашении гостайны сформулировал редчайший умысел: из ложно понятых интересов дружбы.
Гостайну разгласила женская дружба

С точки зрения Следственной службы регионального УФСБ – это редкое дело по статье 283 УК «Разглашение гостайны». На взгляд оперативников отдела «М» ФСБ и «оружейного» отдела Управления уголовного розыска, что задерживали 13 июля торговцев оружия, – удачная комбинация. Но все смыслы не уместить в протоколах. Внутри детектива «Фонтанка» раскопала уникальную историю, где сотрудница секретного бюро рискнула свободой ради петербурженки, с которой сидела за одной партой.

Для того чтобы окунуть читателя в непривычную ему тему, автор чуть раскроет личный опыт. Это было давно, я пил кофе с одной сотрудницей, служившей тогда еще в Управлении специально-технических мероприятий ГУВД. Должности этих девушек звучат скудно – контролер ПТП – прослушивания телефонных переговоров. Вдруг она мне показывает на персону и говорит: «Ты не представляешь, какая свинья сидит вот за тем столиком». Я: «Знакома?». «Нет, – отвечает. – Просто я его уже месяц слушаю. По голосу узнала. Каждый день от его разговоров тошнит – редкая сволочь».

Примерно то же самое случилось весной прошлого года с аттестованным, но считающимся негласным сотрудником этого секретного Бюро ГУ МВД. Контролеру Марине за тридцать лет. Вдруг она, в разговорах порученного ей объекта, услышала голос его жены. А в том голосе Марина узнала подругу детства, с которой жила в соседних петербургских домах, училась в школе, сидела за одной партой и многое другое, столь незабываемое. Сотрудница – не девочка, понимала, куда двигается судьба мужа подруги. Она же сама документировала его опасные разговоры. Из тех же аудиофайлов узнала, что у подруги родились двое детей. «Фонтанка» не знает, как долго она переживала, но знает, как решила помочь петербурженке, в супружестве Нагаевой.

Связанная совсекретными приказами, Марина побоялась явиться сама. И начала мудрить. Купила дешевый телефон, вставила «левую» сим-карту и инкогнито начала писать ей смс-сообщения. Тексты были предельно понятные – скажи своему мужу, чтобы бросил зарабатывать на оружии. Да и вообще, язык у него бабий.

Безусловно, Марина отдавала отчет, что делает, и чем это ей грозит. Безусловно, жена передала информацию мужу. И, конечно же, супруг обсудил ее с коллегами по бизнесу.

Уж как оперативники отдела «М» (курирование правоохранительного блока) УФСБ узнали – не о том текст. Но поняли, что в самом нутре системы – крот. Далее последовали уже другие, более изощренные технические мероприятия. Они и привели к Марине.

Когда в мае 2016 года Марину пригласили на Литейный, 4, она недолго отпиралась. А оперативники впервые в своей практике закрепили разглашение гостайны не по халатности, не из корысти или злости на Родину, а за дружбу. Но, как говорится, Нагаев не плюшевыми медвежатами торговал, и в мае Марину нехорошо уволили из органов. А материалы потом долго подвергались экспертизам.

Здесь уместно заметить, что состав разглашения государственной тайны хоть и формальный, но щепетильный. И даже за месяц, даже при давлении сверху, такие дела не возбуждаются. Кстати, именно поэтому увязывание столичными экспертами аналогичного уголовного дела в отношении руководителя «Силовых машин» Романа Филиппова с громким скандалом поставки оборудования турбин «Сименс», находящихся под европейскими санкциями, в Крым – лишь красивая политологическая версия.

Само уголовное дело в отношении нашей героини было возбуждено еще 26 июня этого года, а ей ограничили свободу подпиской о невыезде. Зато именно под это дело и провели обыски у фигурантов разработки «оружейного» отдела Управления уголовного розыска. Все просто: информации у них было с избытком, а с доказательствами, позволяющими обыскивать, – не очень.

В итоге 13 июля те же оперативники «М» и сыска вошли в квартиры и гаражи нужных им мужчин. И в обоих случаях не пожалели. У петербуржца Нагаева на проспекте Энгельса, где живет та самая подруга, нашли: пистолет-пулемет «Скорпион», карабин «Застава», два пистолета «Застава» и 300 к нему патронов.

"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

У его коллеги по ремеслу Попондополо и того поболее. Правда, за его арсеналом пришлось доехать до Выборга: два автомата АКСУ-74, две винтовки Мосина, обрез винтовки Мосина, винтовка «Браунинг», ружье Эмилио Резини, ТТ, пистолет Стечкина, ПМ, наган, две «Беретты», пистолет-ручка, тротиловые шашки на 200 граммов, граната Ф-1, 400 граммов пластида, два СВУ, ручная кумулятивная граната РКТ-3 и 3 тысячи патронов. На этот арсенал вы можете взглянуть здесь.

И только после этого были возбуждены уголовные дела по 222 статье УК – «Незаконное приобретение, хранение, сбыт …». По мнению оперативников, самые современные из найденных стволов пришли из Евросоюза. Так как Нагаев уже отбывал в Беларуси за контрабанду оружия из Эстонии, его отправили в камеру. А Попондополо так постарался с сотрудничеством, что его отпустили под подписку.

А что самое удивительное, так и утром 13 июля подруга, получавшая смс, была не в курсе, кто ей желал добра. Когда она прочитала постановление об обыске, где кратко, но указана фабула дела, то увидела лишь фамилию незнакомой ей женщины. Они ведь выходят замуж.

А вот когда их всех вместе собрали по кабинетам, там-то они и встретились глазами.

Евгений Вышенков, 

«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (7)
Vegetables
14 июля 2017 г. 21:38
Нанесло в Петербург болливудской пыли. Злые злодеи, верные подруги... ))) Высокие чины в МВД и не такую инфу заинтересованным людям сливают и никто их не трогает.
Обыватель
14 июля 2017 г. 21:26
Половина черного рынка оружия, если не больше, рухнула, если бы разрешили населению иметь оружие на руках. Но тоталитарные и диктаторские режимы на это никогда не пойдут, ибо свободное население, которое не нуждается в опеке государства представляет для них смертельную опасность. Россия не исключение, поэтому мы будем вечно играть в игры, типа описанных в "Берегись автомобиля": ты убегаешь — я догоняю, я убегаю — ты догоняешь.
plussa
14 июля 2017 г. 21:09
А, может,все проще.Вышенкова потянуло на мелодраму,а сотрудница была обычным "кротом".Слово-то какое обидное для этого животного,такого симпатичного.
Арнольд Перумов
14 июля 2017 г. 21:03
Торговец оружием это типа зло, а государство которое тоже им торгует, это конечно же добро. Хватит втирать про эту дихотомию,в бизнесе нет ни какой нравственности, просто монополия оружейных воротил попыталась стереть мизерного конкурента. На месте этой женщины я бы поступил точно так же, ибо друг дороже корпоративных интересов.
nuga
14 июля 2017 г. 20:56
вит: А как вы поступили бы,если оружие выстрелило вам в голову или ваших близких или террористов с бандитами?Взрослые люди,а рассуждаете,как дети.Вот таких и нельзя допускать до такой работы-кумовство и личное,важнее дела,которому служат!Отсюда и берутся террористы и пьяные мальчики.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МВД за два года не нашло преступления в пропаже миллионов при строительстве цехов «Экостроя»
Смолкина, подозреваемого в обнале почти 179 миллионов, выпустили под залог
У депутатов потекла крыша
На египетском курорте зарезали двух украинских туристов, четверо ранены
Масштабные обыски ФСБ по обналу не имеют отношения к холдингу Адамант
Гость Петербурга через семь лет ответит в суде за убийство и изнасилование охранника
Четверо российских моряков погибли во время промысла в Норвежском море
Подпольного банкира из Петербурга отправили в колонию за легализацию наличности
Трое террористов открыли стрельбу на Храмовой горе в Иерусалиме
Рядом с автозаправкой в Ломоносове раскопали артснаряд
Гостайну разгласила женская дружба
Животное в деле проектировщика «Мариинки-2»
Гендиректор Радиевого института: Про утечку приврали, чтобы побольше финансирование получить
Смерть идет по проводам
В МЧС все Пучков
Сколько стоит задеть бабушку
Химическая атака на «Магнит»
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Путин без Трампа, балет без «Нуреева» и кино без вина

Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив

Жители Саратова «ремонтируют» разбитые дороги котиками

Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.