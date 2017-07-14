Смолкина, подозреваемого в обнале почти 179 миллионов, выпустили под залог

Петроградский районный суд Петербурга выпустил Владимира Смолкина, продюсера и сына актера из телесериала «Моя прекрасная няня», подозреваемого в незаконной банковской деятельности, под залог в полмиллиона рублей.

Об этом сообщает пресс-служба горсуда 14 июля.

Следователи подозревают, что Смолкин входил в петербургскую преступную группу, заработавшую на откатах около 11 млн рублей за три года. Вместе с ним под гораздо более солидный залог в 3 млн рублей суд отпустил Эдуарда Заболонкова.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбудили еще год назад. Два дня назад в отделе полиции оказались три человека – двое нигде официально не работающих местных жителей и Владимир Смолкин.

Их подозревают в легализации почти 179 млн рублей через фиктивные фирмы, торгующие фруктами, лесоматериалами, и строительную компанию. Незаконные действия совершали в период времени с 2013-го по 2016 год. Отмытые деньги наличными отдавали юрлицам. Прибыль обнальщиков за это время превысила 11 миллионов.