Еще
19:59 14.07.2017
Пришлите свою новость!
19:54
«Фонтанка» за 60 секунд – главное за неделю
19:41
Поставки зелёных поездов для петербургского метро задерживаются
19:30
Эмир Кустурица даст концерт в Крыму в июле
19:25
Петербуржцы нашли себе интеллектуальное занятие в пробках
19:20
МВД за два года не нашло преступления в пропаже миллионов при строительстве цехов «Экостроя»
19:05
УФАС: МО «Чёрная речка» заключил контракты с танцевальной студией без конкурса
19:00
Эмир Кустурица снимет фильм по Достоевскому в Китае
18:33
ФСБ зашла с фотоаппаратом на склад нелегальных торговцев оружием в Выборге
18:25
Смолкина, подозреваемого в обнале почти 179 миллионов, выпустили под залог
18:11
У депутатов потекла крыша
18:07
Выходные в Петербурге будут классически дождливыми
18:00
Производство сметаны без молочного жира в Петербурге запретили
17:47
Новый петербургский канал покажет все матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире
17:41
Машины, одежда и резина разогнали рост петербургской промышленности
17:30
Скорая попала в ДТП у «Елизаровской» и загорелась на эвакуаторе
17:21
На египетском курорте зарезали двух украинских туристов, четверо ранены
17:15
Защитник «Зенита» Вукашин Йованович официально перешел в «Бордо»
17:10
Итоги недели: Путин без Трампа, балет без «Нуреева» и кино без вина
16:59
Путин подарил Овечкину на свадьбу чайный сервиз
16:50
Сбербанк сообщил о вбросах фальшивых купюр в банкоматы в России
16:35
Покупатели абонементов на матчи «Зенита» ждут по три часа на улице
16:21
Власти Индонезии заблокировали Telegram
16:20
Части дольщиков ГК "Город" предложат "переселение"
16:14
Мощи Николая Чудотворца в Петербурге посещают меньше, чем в Москве
15:51
Борщевик добрался до Петербурга
15:41
Киргизам разрешили управлять маршрутками без российских прав
15:36
Средний возраст матери в Петербурге составил 30 лет
15:35
Детской больнице им. Раухфуса подарили цистоскоп
15:28
«Зенит» заинтересовался 19-летним вундеркиндом из «Фиорентины»
15:24
Сбербанк начал сборку тестовых дронов для перевозки наличных весом до 50 кг
15:20
КС призвал к повсеместной аудио- и видеозаписи судебных заседаний
15:08
На Сестрорецком курорте взялись за советское наследие
15:04
Масштабные обыски ФСБ по обналу не имеют отношения к холдингу Адамант
14:59
В Петербурге появятся скверы Петипа и Елены Образцовой
14:52
Цена минимальной продуктовой корзины в Ленобласти преодолела рубеж в 5 тысяч рублей
14:33
Полиция проводит обыск в кемеровском штабе Навального
14:29
«Зенит» в 3-м раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Йегуда»
14:17
Беженцев разместят в финском городе вопреки протестам местных жителей
13:59
Ремонт закроет дороги, связывающие центр Петербурга с севером
13:56
Гость Петербурга через семь лет ответит в суде за убийство и изнасилование охранника
13:52
СМИ: Siemens собралась выйти из совместного предприятия с «Силовыми машинами»
13:39
Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив
13:37
Четверо российских моряков погибли во время промысла в Норвежском море
13:33
Подпольного банкира из Петербурга отправили в колонию за легализацию наличности
13:24
Зампред ВТБ: Российские суды не готовы наказывать за киберпреступления
13:17
В Петербурге закрыли еще один детский лагерь
13:13
Жители Саратова «ремонтируют» разбитые дороги котиками
13:12
Фонтанку и Зимнюю канавку ко Дню ВМФ будут закрывать с 15 по 30 июля
12:59
«Ловца покемонов» Соколовского внесли в федеральный список террористов
12:57
Беженцев разместят в финском городе вопреки протестам местных жителей
12:55
На "Рандеву" в Юрмале соберется международный состав участников
12:52
Приставы разлучили фирму по сносу зданий в Петербурге с 4 миллионами
12:51
Из Девяткино снова можно уехать на метро
12:40
Сотрудники, не посещающие диспансеризацию, будут обходиться работодателю дороже
12:36
Трое террористов открыли стрельбу на Храмовой горе в Иерусалиме
12:32
Гендиректор «Силовых машин» вышел на работу после задержания сотрудниками ФСБ
12:25
Букмекеры считают «Зенит» главным претендентом на победу в чемпионате России
12:21
«ВТБ 24» ожидает взрывного роста интереса россиян к небанковским финансовым продуктам
12:20
Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт
12:04
Из Ленобласти не уехать на метро из-за бесхозного предмета
11:51
Госдеп потребует биографию для выдачи визы в США
11:41
Долги менее 30 тысяч рублей не помешают уехать за границу с 1 октября
11:27
Рядом с автозаправкой в Ломоносове раскопали артснаряд
11:19
Пропавший в Выборге охранник найден мертвым в сгоревшей машине
11:10
Жителя квартиры на Энгельса разоружили на два уголовных дела
11:05
"Зелёная карта" в Финляндию подорожает с 15 июля
10:59
СК возбудил уголовное дело об артобстреле Донецка украинскими военными
10:47
На Невском проспекте будут тестировать на ВИЧ
10:45
Московская патриархия раскрыла секрет «красной коробки» в машине Путина на Валааме
10:19
В Петербурге сына актера из «Моей прекрасной няни» подозревают в обналичивании 178 млн
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
14.07.2017 18:11

У депутатов потекла крыша

В главном зале Государственной думы протекла крыша.

Как рассказал «Фонтанке» 14 июля депутат Михаил Романов, из-за инцидента заседание пришлось закончить на полчаса раньше.

«Изначально был объявлен перерыв на 10 минут по техническим причинам. Затем спикер Думы Вячеслав Володин объявил, что мы работаем в непростых погодных условиях и предложил перенести оставшиеся полчаса заседания на среду», – рассказал депутат.
По утверждениям очевидцев, отдельным парламентариям пришлось закрыть рабочие места полиэтиленом. Также на протекающую крышу обратила внимание во время выступления вице-спикер Ирина Яровая.

«Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет», – цитируют ее СМИ.

Отметим, что ранее синоптики предупреждали о сильном ливне, грозе, шквалистом усилении ветра с порывами 12-17 метров в секунду в Москве.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МВД за два года не нашло преступления в пропаже миллионов при строительстве цехов «Экостроя»
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Смолкина, подозреваемого в обнале почти 179 миллионов, выпустили под залог
У депутатов потекла крыша
На египетском курорте зарезали двух украинских туристов, четверо ранены
Масштабные обыски ФСБ по обналу не имеют отношения к холдингу Адамант
Гость Петербурга через семь лет ответит в суде за убийство и изнасилование охранника
Четверо российских моряков погибли во время промысла в Норвежском море
Подпольного банкира из Петербурга отправили в колонию за легализацию наличности
Трое террористов открыли стрельбу на Храмовой горе в Иерусалиме
Животное в деле проектировщика «Мариинки-2»
Гендиректор Радиевого института: Про утечку приврали, чтобы побольше финансирование получить
Смерть идет по проводам
В МЧС все Пучков
Сколько стоит задеть бабушку
Химическая атака на «Магнит»
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Путин без Трампа, балет без «Нуреева» и кино без вина

Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив

Жители Саратова «ремонтируют» разбитые дороги котиками

Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.