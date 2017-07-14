У депутатов потекла крыша

В главном зале Государственной думы протекла крыша.

Как рассказал «Фонтанке» 14 июля депутат Михаил Романов, из-за инцидента заседание пришлось закончить на полчаса раньше.

«Изначально был объявлен перерыв на 10 минут по техническим причинам. Затем спикер Думы Вячеслав Володин объявил, что мы работаем в непростых погодных условиях и предложил перенести оставшиеся полчаса заседания на среду», – рассказал депутат.

По утверждениям очевидцев, отдельным парламентариям пришлось закрыть рабочие места полиэтиленом. Также на протекающую крышу обратила внимание во время выступления вице-спикер Ирина Яровая.

«Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет», – цитируют ее СМИ.

Отметим, что ранее синоптики предупреждали о сильном ливне, грозе, шквалистом усилении ветра с порывами 12-17 метров в секунду в Москве.