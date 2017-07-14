Новый петербургский канал покажет все матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире

Новый петербургский канал, который займет в эфире место 100ТВ и Life78, покажет в прямом эфире все матчи футбольных клубов «Зенит» и «Тосно» сезона 2017/18.

Об этом в пятницу, 14 июля, на своей страничке «ВКонтакте» рассказал футбольный комментатор Федор Погорелов.

«Новый городской канал, который появится 1 сентября, предлагает посмотреть вам весь городской футбол уже начиная с этих выходных. В субботу – «Тосно», в воскресенье – «Зенит». Будут и другие сюрпризы, но о них позже. В общем, уже в эту субботу и в воскресенье мы прокомментируем для вас Уфу и СКА-Хабаровск в прямом эфире на кнопке, где вы привыкли смотреть СТО-ТВ или «Лайф», – написал Погорелов.

Напомним, президент холдинга «Балтийская медиагруппа» Арам Габрелянов в первых числах мая передал петербургский корпункт бывшего телеканала Life78 под управление менеджмента Пятого канала. На должность главреда обновленного телеканала, который будет работать на частоте Life78, приглашен гендиректор Ленинградской областной телекомпании (ЛОТ), а в прошлом руководитель закрытого Габреляновым в 2015 году телеканала 100ТВ Андрей Радин .