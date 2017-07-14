Машины, одежда и резина разогнали рост петербургской промышленности

Индекс промышленного производства в Петербурге за январь – июнь 2017 года прибавил 2,9% по сравнению с первыми шестью месяцами 2016 года.

Как говорится в материалах Петростата, опубликованных 14 июля, самыми динамичными сегментами петербургской промышленности в первом полугодии 2017-го оказались производства резиновых и пластмассовых изделий (прибавило 36% к прошлогоднему показателю), текстиля (39%) и автотранспортных средств (16%). Хотя их рост обусловлен сильным провалом в 2016 году, этого хватило, чтобы индекс промпроизводства вышел в плюс. Производство продуктов питания и лекарств, которые в прошлом году росли двузначными цифрами, увеличились только на 1,1% и на 3% соответственно.

По итогам января – мая в городе показатель вырос на 2,7%. Таким образом, за последний месяц произошло ускорение роста.