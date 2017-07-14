Главные интриги российского футбола

Жаба в Грозном, амбиции «Зенита» и возвращение Центрального совета «Динамо»: накануне старта чемпионата страны «Фонтанка» подготовила краткий путеводитель по всему самому интересному в Лиге.

В пятницу матчем за Суперкубок страны — в Москве выяснять отношения будут «Локомотив» и «Спартак» – возвращается большой российский футбол. «Фонтанка» внимательно следила за футбольными новостями в межсезонье и подготовила для вас список главных сюжетов стартующего чемпионата России по футболу.

Сможет ли «Спартак» сохранить титул чемпиона страны

Хороший вопрос: у «Спартака» практически нулевая активность на трансферном рынке. Пришли лишь Тигиев из «Анжи» и Петрович из «Црвены звезды». Понятно, что до конца августа куча времени, но в то же время очевидно, что на носу — групповой этап Лиги чемпионов, в котором «Спартак» не участвовал много лет. «Спартак» выиграл первое за 16 лет золото за счет характера, удачи и семейной атмосферы в раздевалке. Важно: сохранятся ли эти элементы и на сезон 17/18.

Подтвердятся ли амбиции «Зенита»

Сейчас все букмекеры признают: главный фаворит на сезон — петербургский клуб. Мы уже отмечали, что, судя по всему, вторая бронза подряд далась главному болельщику «Зенита» тяжело и клуб начал жить в эпоху перемен. Сменились главный тренер, президент, директор, спортивный директор, селекционный отдел, медицинская служба. В «Зенит» купили игроков почти на новый состав, и задачи сформулированы предельно просто: вернуть первое место, выиграть (!) Лигу Европы. Размах амбиций поражает, но осторожности добавляет, к примеру, назначение на должность скаута сына массажиста.

Каким будет второй сезон Виктора Ганчаренко в ЦСКА

Да, напомним, белорусский специалист попросил писать свою фамилию именно так. Самого молодого тренера чемпионата ждет проверка на прочность: в своем дебютном сезоне в ЦСКА Виктор выжал максимум из состава и забрался на важную лигочемпионскую строчку. В квалификации ЦСКА выпало играть с греческим АЕКом, впрочем, до группового этапа москвичей ждет еще один отборочный раунд. Про финансовое состояние армейцев давно говорят плохое, поэтому покупок Ганчаренко не ждет, в команду вернулись молодые Чернов и Макаров, которые провели прошлый сезон в арендах. Будет трудно, и похоже, что говоруна никто не пришлет.

Чего ждать от новичков

Веселья. Представители «Динамо» недавно заявили, что на новом стадионе в Петровском парке они играть не будут из-за разногласий с застройщиком, в команде до сих пор присутствует неиграющий Павел Погребняк с зарплатой в 2 млн евро, в команду вернулся из аренды Алексей Ионов. Центральный совет «Динамо», не скроем, мы скучали по вам! Про тосненских корюшку и лося все подробно рассказал недавно «Фонтанке» Максим Левченко, в составе СКА-Хабаровск обращаем ваше внимание на легенду клуба Александра Димидко: собственный воспитанник, начинал в СКА в 2003 году, вернулся, покатавшись по 6 клубам, на родину в 2016-м. Капитан команды.

Чем закончится перестройка «Рубина»

В Казани в межсезонье так же, как и в Петербурге, нажали на reset. Сын Шаймиева стал президентом клуба, вернулся Курбан Бердыев и его друзья: Гранат и Кудряшов из «Ростова» уже перешли в клуб официально, также на берега Волги с берегов Дона должны переехать Азмун и Джанаев. Поговаривают даже о возвращении Рондона из Англии. Вы прекрасно понимаете, что за год команда не строится, впрочем, Бердыев известен своими стахановскими темпами, в Казани ему явно снова доверяют.

Сколько раз «Ахмат» проиграет в Грозном

В Грозном перемены дошли аж до названия. Бывший «Терек» поддержал тренд на объединение клубов под общим брендом (см. волейбольный и гандбольные «Зениты») и в межсезонье стал «Ахматом» в честь понятно кого. Следующая по важности перемена коснулась тренерской позиции: Рахимова сменил интеллигентный Кононов, которого многие из вас могут помнить по эффективной работе в «Краснодаре». Первым делом Кононов заявил, что новичкам «Ахмата» нравится в Грозном. Телевизионные комментаторы предвкушают дебют бразильского нападающего из «Коринтианса» по имени Жаба.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"