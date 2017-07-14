Защитник «Зенита» Вукашин Йованович официально перешел в «Бордо»

Сербский защитник футбольного клуба «Зенит» наступающий сезон проведет в «Бордо». Как сообщает пресс-служба петербургской команды, спортсмен перешел во французскую команду на правах аренды сроком на один год.

Ранее стало известно о возможной полной продаже игрока «Бордо» за 3 млн евро.

20-летний Йованович подписал контракт с петербургской командой в феврале 2016 года. Он ни разу не сыграл за основной состав «Зенита», в составе «Зенита-2» выходил на поле в 9 матчах.

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитники Николас Ломбертс (в «Остенде») и Вукашин Йованович (аренда в «Бордо»), полузащитники Мигель Данни («Славия»), Роберт Мак («ПАОК») и Артур Юсупов (аренда в «Ростов»).