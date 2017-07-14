«Свежих анекдотов о российской экономике нет»

Еще
18:11 14.07.2017
Пришлите свою новость!
18:11
У депутатов потекла крыша
18:07
Выходные в Петербурге будут классически дождливыми
18:00
В Петербурге запретили производство сметаны без молочного жира
17:47
Новый петербургский канал покажет все матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире
17:41
Машины, одежда и резина разогнали рост петербургской промышленности
17:30
Скорая попала в ДТП у «Елизаровской» и загорелась на эвакуаторе
17:21
На египетском курорте зарезали двух украинских туристов, четверо ранены
17:15
Защитник «Зенита» Вукашин Йованович официально перешел в «Бордо»
17:10
Итоги недели: Путин без Трампа, балет без «Нуреева» и кино без вина
16:59
Путин подарил Овечкину на свадьбу чайный сервиз
16:50
Сбербанк сообщил о вбросах фальшивых купюр в банкоматы в России
16:35
Покупатели абонементов на матчи «Зенита» ждут по три часа на улице
16:21
Власти Индонезии заблокировали Telegram
16:20
Части дольщиков ГК "Город" предложат "переселение"
16:14
Мощи Николая Чудотворца в Петербурге посещают меньше, чем в Москве
15:51
Борщевик добрался до Петербурга
15:41
Киргизам разрешили управлять маршрутками без российских прав
15:36
Средний возраст матери в Петербурге составил 30 лет
15:35
Детской больнице им. Раухфуса подарили цистоскоп
15:28
«Зенит» заинтересовался 19-летним вундеркиндом из «Фиорентины»
15:24
Сбербанк начал сборку тестовых дронов для перевозки наличных весом до 50 кг
15:20
КС призвал к повсеместной аудио- и видеозаписи судебных заседаний
15:08
На Сестрорецком курорте взялись за советское наследие
15:04
Масштабные обыски ФСБ по обналу не имеют отношения к холдингу Адамант
14:59
В Петербурге появятся скверы Петипа и Елены Образцовой
14:52
Цена минимальной продуктовой корзины в Ленобласти преодолела рубеж в 5 тысяч рублей
14:33
Полиция проводит обыск в кемеровском штабе Навального
14:29
«Зенит» в 3-м раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Йегуда»
14:17
Беженцев разместят в финском городе вопреки протестам местных жителей
13:59
Ремонт закроет дороги, связывающие центр Петербурга с севером
13:56
Гость Петербурга через семь лет ответит в суде за убийство и изнасилование охранника
13:52
СМИ: Siemens собралась выйти из совместного предприятия с «Силовыми машинами»
13:39
Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив
13:37
Четверо российских моряков погибли во время промысла в Норвежском море
13:33
Подпольного банкира из Петербурга отправили в колонию за легализацию наличности
13:24
Зампред ВТБ: Российские суды не готовы наказывать за киберпреступления
13:17
В Петербурге закрыли еще один детский лагерь
13:13
Жители Саратова «ремонтируют» разбитые дороги котиками
13:12
Фонтанку и Зимнюю канавку ко Дню ВМФ будут закрывать с 15 по 30 июля
12:59
«Ловца покемонов» Соколовского внесли в федеральный список террористов
12:57
Беженцев разместят в финском городе вопреки протестам местных жителей
12:55
На "Рандеву" в Юрмале соберется международный состав участников
12:52
Приставы разлучили фирму по сносу зданий в Петербурге с 4 миллионами
12:51
Из Девяткино снова можно уехать на метро
12:40
Сотрудники, не посещающие диспансеризацию, будут обходиться работодателю дороже
12:36
Трое террористов открыли стрельбу на Храмовой горе в Иерусалиме
12:32
Гендиректор «Силовых машин» вышел на работу после задержания сотрудниками ФСБ
12:25
Букмекеры считают «Зенит» главным претендентом на победу в чемпионате России
12:21
«ВТБ 24» ожидает взрывного роста интереса россиян к небанковским финансовым продуктам
12:20
Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт
12:04
Из Ленобласти не уехать на метро из-за бесхозного предмета
11:51
Госдеп потребует биографию для выдачи визы в США
11:41
Долги менее 30 тысяч рублей не помешают уехать за границу с 1 октября
11:27
Рядом с автозаправкой в Ломоносове раскопали артснаряд
11:19
Пропавший в Выборге охранник найден мертвым в сгоревшей машине
11:10
Жителя квартиры на Энгельса разоружили на два уголовных дела
11:05
"Зелёная карта" в Финляндию подорожает с 15 июля
10:59
СК возбудил уголовное дело об артобстреле Донецка украинскими военными
10:47
На Невском проспекте будут тестировать на ВИЧ
10:45
Московская патриархия раскрыла секрет «красной коробки» в машине Путина на Валааме
10:19
В Петербурге сына актера из «Моей прекрасной няни» подозревают в обналичивании 178 млн
10:09
На ЗСД меняются тарифы
09:56
Иномарка и грузовик лоб в лоб столкнулись на «Скандинавии»
09:52
Движение по фиолетовой ветке метро восстановлено
09:44
Мужчина пострадал при взрыве баллона в гаражах на юге Петербурга
09:36
Генконсульство Финляндии приглашает петербуржцев на званый ужин
09:32
Метро "Звенигородская" закрыто из-за падения женщины на рельсы
09:28
Подробности ЧП в аэропорту Сан-Франциско: до столкновения лайнеров оставалось 11 секунд
09:20
Петербурженка лишилась двух миллионов, покупая квартиру из воздуха
09:12
Семеро погибших при пожаре в ангаре в Колпино делали поребрики
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
14.07.2017 17:17
2 Комментариев

«Свежих анекдотов о российской экономике нет»

Храните деньги в банке и не пытайтесь играть на слабеющем рубле. Или просто потратьте их и помогите национальной экономике расти, советует читателям «Фонтанки» глава ВТБ 24.
«Свежих анекдотов о российской экономике нет»
Светлана Холявчук/Интерпресс

Подобно своему тезке, известному сатирику, Михаил Задорнов не прочь пошутить про российскую экономику, однако, в отличие от него, не склонен недооценивать умственные способности американцев. Что поможет расти придавленному санкциями ВВП, почему банкиры не верят в биткоин и есть ли опасность, что Центробанк станет новым Госпланом, экономист рассказал на полях Международного финансового конгресса, который прошел в Петербурге 12-14 июля.  

- Михаил Михайлович, накануне сенат США представил новый проект о санкциях против России. Почему американцы такие тупые?

-  Я думаю, логика американцев вполне понятна. Они искренне считают, что Российская Федерация в лице патриотически настроенных хакеров вмешивалась в выборы на территории США. И они, согласитесь, имеют на это некоторые основания. Вам бы понравилось, если бы в российские выборы на уровне одного кандидата или Центризбиркома было вмешательство другой страны? Но можно рассчитывать на то, что администрация США не будет заинтересована в законе, так как он ограничит возможности президента Трампа по отмене и изменению этих санкций. Будем надеяться, что, если он будет принят, то в очень смягченной редакции.

- На Международном финансовом конгрессе главы ЦБ и Минэкономразвития заявили, что кризис в России закончился. Совпадает ли это с вашим ощущением?

-  У нас есть два источника данных – Росстат и наши клиенты. На основании данных Росстата мы можем заключить, что после 5-6 кварталов рецессии и снижения объемов ВВП, последние  три квартала идет экономический рост. Он еще неустойчивый – 1,3%, но это явный рост. Мы, как банк, почувствовали начало экономического роста еще летом 2016 года. Когда люди начинают меньше сберегать, более активно тратить и, главное, брать кредиты – это явный тренд. Вслед за ростом трат пойдет оживление промышленности, потому что кто-то должен дополнительный спрос удовлетворять. Мы ждали роста в этом году на 2% – ровно то, что сегодня говорил Максим Орешкин (министр экономического развития. – Прим. ред.). Мы с этим ощущением живем с осени прошлого года, и пока все события дают право быть уверенными в этом прогнозе.

- Российская валюта слабеет последние два месяца. Что делать потребителю, имеющему сбережения, скажем, в пределах 500 тысяч рублей? Не пора ли переводить накопления в валюту или вообще быстрее тратить?

-  Не надо ничего делать [если деньги лежат в банке]. Приведу простой математический пример. За июль рубль обесценился на 5%. От 500 тысяч рублей – это 25 тысяч рублей. Если бы у вас эти 500 тысяч рублей были на валютном или рублевом вкладе, разница по ставке между рублями и валютой была бы 5,5%. Если дальнейших колебаний не будет, все, что вы выиграете на обмене, потеряете на разнице в ставках между рублевым и долларовым депозитом. Курс непредсказуем, но серьезных колебаний, на 10-15%, в этом году не будет. Так что не надо обращать большого внимания на изменение курса рубля.

- На конгрессе много обсуждали, как заставить нашу экономику расти быстрее. У вас есть рецепт?

-  Нашу экономику сейчас сдерживают прежде всего внешние факторы и некоторые внутренние. Если финансовый сектор,  крупнейшие нефтегазовые игроки и целые регионы,  Крым, находятся под санкциями, это существенно ограничивает приток капитала в страну и желание с Россией работать. В целом плохие отношения с Западом – это также ограничивающий фактор. Еще минус – мы находимся в цикле низких цен на сырьевые товары: металлы, нефть, газ, а Россия – сырьевая страна. Те, кто хочет вложиться в эти сферы, не ждут, что получат свой доход. Внутри страны тоже есть факторы неопределенности. Большая часть страны не понимает, как после выборов будет вести себя новая президентская администрация, какая будет экономическая политика, что будет с правами собственности, кто будет доминировать: бизнес или силовые структуры. И эта неопределенность заставляет бизнес медлить с инвестициями. Когда ни внешние, ни внутренние инвесторы не готовы вкладывать, откуда возьмется экономический рост? Он будет браться только из поставок на экспорт, если цены будут расти, и трат населения, если оно вновь хочет ездить за границу, покупать новые автомобили, ремонтировать квартиры и покупать детям новое жилье.

- ЦБ и Минэкономразвития, последние два года боровшиеся с ростом цен, заявили, что низкая инфляция тоже несет опасность. Почему?

-  Это новая реальность, поэтому риски есть. Все мы привыкли, что цены каждый год растут на 10%, а когда инфляция низкая, зарплаты и пенсии не будут расти номинально, надо будет по-другому распоряжаться деньгами, по-другому бизнесу планировать свои затраты. Это абсолютно новое ощущение. Но лучше привыкать к хорошему. Поэтому само по себе снижение инфляции будет огромным достижением для ЦБ, правительства и всего населения.

- Банкирам дали понять, что им следует активнее присматриваться к новым технологиям. Сам вроде бы ЦБ задумался о создании национальной виртуальной валюты. Вы начали следить за биткоином?

-  Лично я не слежу, меня эта тема не интересует, и я не придаю ей такого значения, как некоторые из коллег. ЦБ может в этом поучаствовать. Но во всей этой дискуссии больше моды, чем реального смысла.

- Вы были одним из авторов программы «500 дней». Не пора ли к ней вернуться? Минфин, к примеру, считает, что неэффективность госкомпаний тормозит экономический рост.

-  Из программы «500 дней» (программа перехода плановой экономики Советского Союза на рыночную экономику. – Прим. ред.) все было выполнено, может быть, не в те сроки, в какие планировалось. Была проведена приватизация, финансовая стабилизация и сбалансирован бюджет, просто это заняло не год, а десятилетие. Но, пожалуй, вы правы в том, что когда мы готовили программу, то больше полагались на институты государства, а не на ручное управление. Укрепление институтов, разделения властей, роли парламента – это то, что можно было бы сделать сейчас более сбалансированным.

- В заключение – раз уж ваше имя и фамилия совпадают с именем и фамилией известного сатирика, сможете пошутить о нашей экономике? Может быть, свежий анекдот из кулуаров конгресса?

-  Свежих анекдотов не было – довольно напряженная повестка. Как выпускник Плехановского института и Академии народного хозяйства могу вспомнить анекдот советских времен. На Красной площади проходит парад, идут колонны войск, танков, потом ракет, а потом люди в штатском с дипломатами. Генсек спрашивает, что это за часть. «А это Госплан – оружие страшной разрушительной силы», – отвечают ему. Очень хотелось бы, чтобы наши регуляторы и правительство не были, как в свое время Госплан, оружием страшной разрушительной силы.

Беседовала Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Михаил Задорнов родился в 1963 году в Москве. Окончил Московский институт народного хозяйства (МИНХ) имени Г. В. Плеханова по специальности «экономист» и аспирантуру Института экономики АН СССР, кандидат экономических наук.

В 1990 году стал одним из экономистов, которые в составе Государственной комиссии по экономической реформе Совета министров РСФСР под руководством Григория Явлинского разрабатывали программу «500 дней», предусматривающую переход Советского Союза от плановой экономики к рыночной.

Был депутатом Госдумы 1-4 созывов, в 1991—1999 годах — министром финансов России. С 2005-го возглавляет банк «ВТБ 24». После объединения с ВТБ в 2018 году станет первым заместителем председателя финансовой организации по финансам, кадрам и операционному бизнесу объединенной группы.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
spag002
14 июля 2017 г. 18:03
Какие уж тут анекдоты. Как говорится: либо хорошее, либо ничего.
hurien
14 июля 2017 г. 17:57
У нас есть данные...,мы можем располагать..,источники не мы.., слежу, но не интересует,...Но об израильской экономике анекдотов у нас точно есть.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42

Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»

Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
«LEGENDA Героев»
12.07.2017 13:43

Комплекс «LEGENDA ГЕРОЕВ» получил еще одну аккредитацию

Теперь покупатели квартир в smart-комплексе «LEGENDA Героев» смогут воспользоваться выгодной ипотечной программой от «ПРОМСВЯЗЬБАНКА».
Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2017 11:56

Программа лояльности Банка «Санкт-Петербург» получила две премии

В рамках IV ежегодного «ICXC Loyalty Marketing Forum 2017: Советы победителей» - прошла церемония награждения победителей Национального конкурса в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia 2017.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сбербанк сообщил о вбросах фальшивых купюр в банкоматы в России
Сбербанк начал сборку тестовых дронов для перевозки наличных весом до 50 кг
«ВТБ 24» ожидает взрывного роста интереса россиян к небанковским финансовым продуктам
Мировые цены на нефть продолжили рост
Предприниматели предложили реализовать «закон Яровой» за счет абонентов
Греф: Мы должны возглавить биткоин-движение
Нарусова обогнала Матвиенко в десятке самых богатых чиновниц России
ЦБ и Минэкономразвития рассказали об опасностях низкой инфляции
ВС признал нарушением ставку по кредиту выше, чем в рекламе
Орешкин не смог заразить Набиуллину оптимизмом по поводу 2%
«Свежих анекдотов о российской экономике нет»
«Это не тот рост, который мы хотим видеть»
Цены не выдержали испытания погодой
Как цены на фрукты, овощи и бензин удивили ЦБ
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
Как намыть криптовалюту
«Пока 144 миллиона готовы жить, как в Камбодже, ничего меняться не будет»
Как не погореть на биткоиновой лихорадке
Пенсионеров и бюджетников приМИРят
Экономист Степан Демура: «Ребята, аккумулируйте доллары»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Путин без Трампа, балет без «Нуреева» и кино без вина

Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив

Жители Саратова «ремонтируют» разбитые дороги котиками

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42
Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»
Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
«LEGENDA Героев»
12.07.2017 13:43
Комплекс «LEGENDA ГЕРОЕВ» получил еще одну аккредитацию
Теперь покупатели квартир в smart-комплексе «LEGENDA Героев» смогут воспользоваться выгодной ипотечной программой от «ПРОМСВЯЗЬБАНКА».
Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2017 11:56
Программа лояльности Банка «Санкт-Петербург» получила две премии
В рамках IV ежегодного «ICXC Loyalty Marketing Forum 2017: Советы победителей» - прошла церемония награждения победителей Национального конкурса в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia 2017.
Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2017 10:47
Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую полугодовую прибыль за последние 6 лет
Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2017 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).
Банк «Санкт-Петербург»
11.07.2017 12:45
Банк «Санкт-Петербург» рефинансирует ипотеку и снижает ставки
Банк «Санкт-Петербург» запустил программу рефинансирования ипотеки. В рамках программы можно получить кредит для рефинансирования ипотеки, оформленной в другом банке, под 11.5% годовых на срок до 25 лет.
ГК «Эталон»
10.07.2017 11:22
Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало отчет о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «В+». Одновременно были подтверждены краткосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «B», а также прогноз на уровне «стабильный».
«ЮИТ Санкт-Петербург»
10.07.2017 10:46
«Бонус за скорость» получат покупатели квартир в INKERI
Квартиру в 5-этажном жилом комплексе комфорт-класса INKERI, создающемся компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» в исторической части города Пушкин, можно приобрести на более выгодных условиях благодаря акции «Бонус за скорость». Покупатели, оперативно приняв решение в период с 10 по 22 июля, получат скидку 3% от стоимости квартиры.
концерн ЮИТ
07.07.2017 12:08
«Дочки» ЮИТ увеличили уставный капитал
Все дочерние компании концерна ЮИТ в России досрочно завершили процедуру увеличения уставного капитала.
LEGENDA Intelligent Development
06.07.2017 16:25
У LEGENDA появился новый ипотечный партнер по коммерческой недвижимости
Теперь приобрести коммерческие помещения в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA Intelligent Development можно в ипотеку от «Банка «Северный Морской Путь»
группа компаний «Ленстройтрест»
06.07.2017 11:38
Новые дома Ленстройтреста аккредитованы по программе военной ипотеки
С июля 2017 года ПАО «Сбербанк» аккредитовал новые объекты группы компаний «Ленстройтрест» по программе военной ипотеки. Как сообщил руководитель группы ипотечных и жилищных программ ГК «Ленстройтрест» Владимир Трусов, аккредитацию получили дом №10 в третьей очереди малоэтажного финского городка Юттери и корпус №4 во второй очереди голландского квартала Янила Кантри.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.