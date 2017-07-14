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14.07.2017 16:55

Группа «Эталон» отмечена наградами в сфере взаимоотношений с инвесторами

Группа «Эталон» отмечена наградами в сфере взаимоотношений с инвесторами
www.etalongroup.com

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о получении Кириллом Багаченко, Вице-Президентом и Заместителем генерального директора Компании, награды на церемонии награждения, проведенной журналом IR Magazine Russia & CIS 13 июля 2017 г.

Кирилл четвертый год подряд становится победителем в области взаимоотношений с инвесторами. В 2017 году Кирилл был признан лучшим профессионалом в области взаимоотношений с инвесторами в секторе недвижимости, а также среди российских публичных компаний с капитализацией до 4 миллиардов долларов США.

Победители определяются по результатам ежегодного пан-Европейского исследования – независимого опроса среди брокерских фирм, инвестиционных фондов и отделов по продаже ценных бумаг, проводимого WeConvene Extel. В 2017 году в опросе приняли участие более 15 500 специалистов инвестиционной сферы и 4 595 компаний.

Президент и Генеральный директор Группы «Эталон» Вячеслав Заренков заявил: «Нам очень приятно, что профессионализм IR-команды Группы «Эталон» в очередной раз получил признание рынков капитала. Мы стремимся вести открытый и конструктивный диалог с рынком и в будущем продолжим придерживаться лучших мировых практик в сфере взаимоотношений с инвесторами».

Это и другие объявления (на английском языке) доступны на веб-сайте Группы «Эталон» по адресу: www.etalongroup.com/investors/news/

Справка о ГК «Эталон»
 


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Новости компаний
www.etalongroup.com
14.07.2017 16:55

Группа «Эталон» отмечена наградами в сфере взаимоотношений с инвесторами

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о получении Кириллом Багаченко, Вице-Президентом и Заместителем генерального директора Компании, награды на церемонии награждения, проведенной журналом IR Magazine Russia & CIS 13 июля 2017 г.
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14.07.2017 16:55
Группа «Эталон» отмечена наградами в сфере взаимоотношений с инвесторами
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о получении Кириллом Багаченко, Вице-Президентом и Заместителем генерального директора Компании, награды на церемонии награждения, проведенной журналом IR Magazine Russia & CIS 13 июля 2017 г.
«Образцовый квартал 3»
14.07.2017 16:13
«Терминал-Ресурс» заложил фундамент комфортной жизни «На Царскосельских холмах»
Застройщик «Терминал-Ресурс» заложил фундамент вашей комфортной жизни «На Царскосельских холмах»
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14.07.2017 15:21
Setl City увеличила продажи на 23% во втором квартале 2017 года
Компания Setl City завершила второй квартал 2017 года ростом продаж жилой и коммерческой недвижимости на 23% (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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