Путин подарил Овечкину на свадьбу чайный сервиз

Владимир Путин преподнес подарок на свадьбу хоккеисту Александру Овечкину и Настасье Шубской. Молодожены получили от президента чайный сервиз.



Как передает НТВ 14 июля, супруга спортсмена продемонстрировала набор из прозрачных чашек, блюдец и чайника, украшенных узором в виде переплетающихся лепестков. К подарку прилагалась поздравительная открытка.

Напомним, свадьба Овечкина и Шубской состоялась 8 июля в подмосковной Барвихе. Поздравление от президента со сцены зачитал Николай Басков. Кроме того, президент лично позвонил жениху.