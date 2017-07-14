Сбербанк сообщил о вбросах фальшивых купюр в банкоматы в России

Сотрудники Сбербанка зафиксировали несколько попыток сбыть фальшивые купюры через банкоматы в нескольких регионах России. Большая часть этих попыток пришлась на московский регион.

Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Были так называемые склейки, где, условно из десяти купюр, разрезая их на десять частей, склеивая, появляется одна дополнительная купюра, которая заносится на счет карточки, а потом выдается наличными», — пояснил он. Большую часть таких купюр Сбербанк обменял в Центробанке на настоящие. Как заявил Кузнецов, банк от подобного застрахован.

Банкоматы принимали фальшивые купюры из-за проблем с проверкой машиночитаемых признаков на купюрах. По словам Кузнецова, с этим производителем «проблема была полностью закрыта».