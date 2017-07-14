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14.07.2017 16:35

Покупатели абонементов на матчи «Зенита» ждут по три часа на улице

Проблемы с получением абонементов на домашние матчи петербургского футбольного клуба «Зенит» испытывают болельщики. Об этом «Фонтанке» 14 июля рассказали сами покупатели.

«Приходится стоять по 3 часа на улице для того, чтобы забрать уже оплаченный абонемент на «Зенит». Такого не было никогда раньше!» – пишут болельщики.

В самом клубе заявили, что эта проблема им известна, но решить ее сейчас невозможно. Задержка происходит из-за того, что абонементы, как и заявлялось ранее, оформляются сразу на два стадиона – «Петровский» и «Санкт-Петербург».
 


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