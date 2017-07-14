Власти Индонезии заблокировали Telegram

Министерство связи Индонезии запретило доступ к мессенджеру Telegram на территории страны как через мобильные устройства, так и через компьютеры.

Правительство Индонезии официального заявления о причинах блокировки не делало. СМИ пишут, что поводом для запрета стало распространение через сервис противоправного контента.

Ограничивают доступ к сервису в том числе местные операторы связи Telkom и XL. Речь идет об 11 доменных именах, связанных с Telegram, передает RNS. Минсвязи Индонезии пообещало опубликовать разъяснение о причинах блокировки в ближайшее время.

Напомним, не прошло и месяца с тех пор, как утихла полемика о блокировке Telegram в России. После пятидневных публичных виртуальных переговоров с Роскомнадзором 28 июня сервис, созданный Павлом Дуровым, наконец получил официальный статус организатора распространения информации в стране. Мессенджеру приписывали пособничество терроризму, а сам Telegram ставил рекорды по количеству скачиваний на мобильные устройства.