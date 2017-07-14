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14.07.2017 16:21

Власти Индонезии заблокировали Telegram

Министерство связи Индонезии запретило доступ к мессенджеру Telegram на территории страны как через мобильные устройства, так и через компьютеры.

Правительство Индонезии официального заявления о причинах блокировки не делало. СМИ пишут, что поводом для запрета стало распространение через сервис противоправного контента.  

Ограничивают доступ к сервису в том числе местные операторы связи Telkom и XL. Речь идет об 11 доменных именах, связанных с Telegram, передает RNS.  Минсвязи Индонезии пообещало опубликовать разъяснение о причинах блокировки в ближайшее время.

Напомним, не прошло и месяца с тех пор, как утихла полемика о блокировке Telegram в России. После пятидневных публичных виртуальных переговоров с Роскомнадзором 28 июня сервис, созданный Павлом Дуровым, наконец получил официальный статус организатора распространения информации в стране. Мессенджеру приписывали пособничество терроризму, а сам Telegram ставил рекорды по количеству скачиваний на мобильные устройства.

 

 


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12.07.2017 15:05
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Tele2 расширяет возможности пополнения баланса: теперь с помощью технологии Apple Pay легко оплатить услуги связи на сайте оператора. Для этого владельцам iPhone, iPad и других устройств Apple достаточно зайти на страницу tele2.ru/payments и выбрать пополнение счета с помощью Apple Pay.
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