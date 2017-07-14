Части дольщиков ГК "Город" предложат "переселение"

Часть дольщиков ГК "Город" – из тех домов, срок сдачи которых был ранее запланирован через два-три года, – могут быть переселены в свободные квартиры первой и второй очереди проекта, реализующегося с помощью городского правительства.

Об этом 14 июля сообщил в стройкомитете Петербурга на совещании с дольщиками новый гендиректор ХК "Эра", инвестора проекта, Игорь Бучеров. На прошлой неделе стало известно, что он, вместо прежнего собственника Артема Маневича, получил контрольный пакет ХК и 100% собственности в "РНТ-Инвест" – учредителе всех шести компаний бывшей ГК, после которой осталось 13 недостроенных домов и 5000 договоров долевого участия.

По словам Бучерова, дольщики смогут выбрать в домах первой и второй очередей проекта - это дома 6 А, Б, В, в также 7 А, Б, В и 9 А в ЖК "Ленинский парк" – квартиры сходной площади и получить их без доплат. Если такое решение устроит дольщиков, то они перезаключат договоры с ХК "Эра".

Кроме того, бизнесмен обещал, что в июле на счет генподрядчика – компании "Проммонолит" – будут переведены средства в объеме 375 млн рублей, из них 275 млн — по договорам долевого участия, и 100 млн чистыми деньгами, что позволит продолжить стройку.

Зампред стройкомитета Евгений Барановский, в свою очередь, признал, что ранее обещанная сдача в сентябре домов одного из ЖК "Города" – "Прибалтийского" – и точечных домов ЖК "Ленинский парк" (все эти дома включены во вторую очередь) поставлена под вопрос, потому что "финансовая модель требует некоторого уточнения". Сами дольщики говорят, что на "точках" ЖК "Ленинский парк" не ведутся работы уже год. Бучеров в ответ обещал достроить их к началу 2018 года.

Также он озвучил некоторые цифры о продаже земельных участков в Каменке, которыми владела ГК "Город". По его словам, один из участков продан за 906 млн рублей, за другой получен аванс – 450 млн. Из них 700 млн ушли на оплату кредита Банка "Санкт-Петербург" (общий объем кредита – около 2 млрд, заем позволил практически завершить строительство двух домов ЖК "Ленинский парк" – 6А и 7А). Судьба остальных средств осталась неясной, хотя, по словам Бучерова, все они уйдут на строительство. Кстати, общаться со СМИ коммерсант категорически отказался.

Напомним, ранее дольщикам обещали отправить все средства от продажи земель на достройку домов, а также использовать для этого другие активы "Города". Изначально застройщик обещал сдать дома в 2014-м. Рабочая группа Смольного во главе с вице-губернатором Игорем Албиным взяла недострой под контроль в 2015-м, нашла генподрядчика и привлекла банковский кредит через ХК "Эра". Ранее "Эру" контролировал миллиардер Артем Маневич, однако недавно выяснилось, что собственник изменен. Некоторые игроки рынка считают, что таким образом активы "Города" были выведены из-под банкротного процесса: основную компанию Маневича, "Вэст-Капитал", через арбитраж банкротит ПАО "Сбербанк", 12 июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства. В самом Сбербанке пока не прокомментировали такие предположения.

Общий объем финансирования достройки всех 13 домов "Города" оценивается в 9 млрд рублей.