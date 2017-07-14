Пять процентов в пакет Яровой

6 Можно отказаться платить это «сбор»?

Похоже, нет. Если схема «налога с граждан» будет реализована, она может быть в двух вариантах: либо как при покупке билетов надо будет поставить галочку и «купить страховку». Или не поставить и не покупать. Но, вероятнее всего, эти 5% просто войдут в операторские тарифы. Ведь пока тарифы регулирует ФАС, не разрешая «выращивать» их выше официальной инфляции. А операторы, как говорят эксперты, экономят на чем могут. «Рост рынка за прошлый год составил 1%», – поясняет Константин Анкилов. «Логично предположить, что операторы решат повысить тарифы, – говорит Константин Анкилов. – И эта инициатива дает им зеленый свет».

Есть вариант снизить бремя «налога» – тратить на связь меньше. Но, как отмечает Юрий Брюквин, это уже происходит, причем не из-за «закона Яровой». «В Ленобласти, к примеру, за год сильно выросли расходы на одного члена домохозяйства, и расходы на связь там уже снизились более чем на 20%, с 775 рублей до 585 рублей.

«Если люди сейчас экономят на связи, чтобы купить еду, то «закон Яровой» только усилит эту тенденцию», – уверен Юрий Брюквин.

«Есть еще вариант разделения расходов между государством и операторами. Если такая схема появится, будет легче, но такой информации от государства пока не поступало», – добавляет Константин Анкилов.