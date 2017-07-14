Пять процентов в пакет Яровой
Союз промышленников и предпринимателей предложил оплатить «пакет Яровой» самим гражданам, добавив 5% в ежемесячную стоимость услуг связи. [Фонтанка.Офис] подсчитала, сколько это будет в рублях.
1 «Закон Яровой» не оставит нас в покое?
Увы. Президент сказал, что «пакет Яровой» обоснован и необходим в борьбе с терроризмом. Закон есть. А денег на его реализацию нет. «Операторы уже обозначили косвенно, что они намерены делать, «если что», – напомнил гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. Собственно, они обещали «повесить замок и не работать». «Другой дойной коровы в отрасли связи, кроме абонентов, нет», – отмечает управляющий партнер «ТМТ Консалтинг», телеком-аналитик Константин Анкилов.
2 Сколько всего абонентов в России?
«Из 147 млн населения страны – 83% – реальная кормовая база», – продолжает приводить животноводческие аналогии Юрий Брюквин. Сим-карт в России, конечно, гораздо больше – около 260 млн. Но это – «мертвые души». Много людей пользуется двумя сим-картами. Еще сим-карты используются в датчиках ЖКХ. «Живых людей, которые пользуются услугами связи, – около 95-98% населения страны, – приводит свои цифры Константин Анкилов. – Плюс те, кто приезжают, трудовые мигранты, их еще порядка 10 млн».
3 Сколько и за что платим сейчас?
Среднестатистическая российская семья, состоящая из трех человек, в месяц тратит на связь 2-2,5 тыс. рублей. В Москве этот показатель предсказуемо выше – около трех тысяч, в регионах чуть ниже «средней температуры по больнице». Петербург в этом плане – золотая середина. «Показатели Петербурга близки к среднероссийским, – поясняет Константин Анкилов. – На мобильную связь один человек тратит около 350 рублей в месяц, Интернет обходится где-то в 400 рублей ежемесячно, платное ТВ обходится в 200 рублей». И еще есть городская телефония, от которой многие до сих пор не отказались. Она «съедает» еще около 300 рублей. К слову, учесть можно и радиоточку, которая тоже является услугой связи. Дороже «средний чек» на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, где к Интернету подключают через спутник. «В структуре расходов на связь 50% занимает мобильная связь, 11-12% – расходы на Интернет, 9-10% на фиксированный телефон, – добавляет Юрий Брюквин. – Платное ТВ – еще 5-7%».
4 Сколько придется доплачивать?
5% от средних трат на связь – это 100-150 рублей с человека. Примерно столько надо будет доплатить за то, чтобы операторы связи построили хранилища, для доступа государства к звонкам и переписке. Сумму, которую нужно добавить, можно высчитать и по-другому. Константин Анкилов напоминает, что есть еще корпоративный рынок связи. «Совокупно годовой денежный объем отрасли связи составляет 1,6 трлн рублей. 5% – это 80 млрд рублей», – считает Константин Анкилов.
5 5,5% спасут гигантов мысли?
Однако 80 млрд рублей – это много меньше оценок стоимости реализации «закона Яровой». Даже в пересчете на десятилетия. Константин Анкилов предложил цифру 16-17 трлн рублей. Назывались суммы и в 10 трлн рублей. ФСБ, кстати, скромнее, она оценила единовременные затраты операторов в 4,5 трлн рублей. А в Минкомсвязи и вовсе считают, что на хранение данных по «закону Яровой» придется потратить лишь 100 миллиардов рублей. Но до конца никто определиться не может, поэтому Юрий Брюквин уверен, что 5% «сборов с граждан» – цифра для затравочки, заброшенная, чтобы посмотреть, как отреагирует потребитель. «5% от общих расходов домохозяйств – более реальная цифра, – уверен Юрий Брюквин. – Расходы на связь составляют 3,4% в общей структуре расходов. То есть реально с семьи надо собирать по 3000 рублей в месяц, чтобы реализовать закон». И, по его словам, даже эта цифра однозначно будет расти, потому что пока в исполнении закона – «конь не валялся».
6 Можно отказаться платить это «сбор»?
Похоже, нет. Если схема «налога с граждан» будет реализована, она может быть в двух вариантах: либо как при покупке билетов надо будет поставить галочку и «купить страховку». Или не поставить и не покупать. Но, вероятнее всего, эти 5% просто войдут в операторские тарифы. Ведь пока тарифы регулирует ФАС, не разрешая «выращивать» их выше официальной инфляции. А операторы, как говорят эксперты, экономят на чем могут. «Рост рынка за прошлый год составил 1%», – поясняет Константин Анкилов. «Логично предположить, что операторы решат повысить тарифы, – говорит Константин Анкилов. – И эта инициатива дает им зеленый свет».
Есть вариант снизить бремя «налога» – тратить на связь меньше. Но, как отмечает Юрий Брюквин, это уже происходит, причем не из-за «закона Яровой». «В Ленобласти, к примеру, за год сильно выросли расходы на одного члена домохозяйства, и расходы на связь там уже снизились более чем на 20%, с 775 рублей до 585 рублей.
«Если люди сейчас экономят на связи, чтобы купить еду, то «закон Яровой» только усилит эту тенденцию», – уверен Юрий Брюквин.
«Есть еще вариант разделения расходов между государством и операторами. Если такая схема появится, будет легче, но такой информации от государства пока не поступало», – добавляет Константин Анкилов.
7 Может, потерпим, а потом отменят?
«Было бы хорошо, но пример универсальной услуги говорит об обратном», – неутешителен в прогнозах Юрий Брюквин. Речь идет об обязательном сборе в размере 1,2% от выручки операторов связи на государственные программы. «Сначала деньги собирались на установку универсальных таксофонов, которые сейчас не используются, а сейчас собираются уже для устранения цифрового неравенства (прокладка «Ростелекомом» интернет-линий в небольшие села. – Прим. ред.), – уточнил Юрий Брюквин. – Всегда государство находит, куда эти деньги потратить». Таким образом, для абонента новости со всех сторон плохие. «Операторам тарифы надо немного поднимать, предлагая больше услуг, – строит идеальный мир Константин Анкилов. – Но в ситуации с «5%» тарифы они поднимут, а сети не улучшат. Где 2G на даче есть, там он таким и останется. Лучше бы эти 100 рублей с абонентов собрали, чтобы поставить более мощную вышку».
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»