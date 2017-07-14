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14.07.2017 16:13

«Терминал-Ресурс» заложил фундамент комфортной жизни «На Царскосельских холмах»

«Терминал-Ресурс» заложил фундамент комфортной жизни «На Царскосельских холмах»
«Образцовый квартал 3»

Застройщик «Терминал-Ресурс» заложил фундамент вашей комфортной жизни «На Царскосельских холмах».

В конце июня 2017 года было начато строительство нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3». На сегодняшний день уже залита бетонная плита, которая послужит фундаментом для строительства трех четырехэтажных домов, снабженных малошумными лифтами и автономными газовыми котельными.

Преимущества ЖК «Образцовый квартал 3»:

  • Дома четырёхэтажные, благоустроенный зеленый двор
  • Хорошая транспортная доступность (15 минут до метро), экологически чистая зона проживания и отдыха
  • Дома кирпично-монолитные с эркерами и большими остекленными балконами, высота потолков 3 м, бесшумные лифты «Schindler»
  • Система отопления «теплый водяной пол» (регулировка температуры в каждой комнате, отсутствуют радиаторы отопления)
  • Автономные газовые котельные «Viessmann» (экономия на коммунальных платежах)
  • Возможность объединения кухни, гостиной и холла, места для установки каминов

Продажи квартир ведутся по 214-ФЗ. Доступны покупка в ипотеку, а также программы рассрочки. На старте продаж застройщик приготовил для первых покупателей акции и специальные предложения!

Вас обязательно порадует сервис в отделе продаж ЖК «Образцовый квартал 3», где наши менеджеры профессионально проконсультируют Вас по вопросам приобретения жилья.

Справка о компании «Центр Развития» 


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«Образцовый квартал 3»
14.07.2017 16:13

«Терминал-Ресурс» заложил фундамент комфортной жизни «На Царскосельских холмах»

Застройщик «Терминал-Ресурс» заложил фундамент вашей комфортной жизни «На Царскосельских холмах»
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«Образцовый квартал 3»
14.07.2017 16:13
«Терминал-Ресурс» заложил фундамент комфортной жизни «На Царскосельских холмах»
Застройщик «Терминал-Ресурс» заложил фундамент вашей комфортной жизни «На Царскосельских холмах»
«Петербургская Недвижимость»
14.07.2017 15:21
Setl City увеличила продажи на 23% во втором квартале 2017 года
Компания Setl City завершила второй квартал 2017 года ростом продаж жилой и коммерческой недвижимости на 23% (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
ПАО «Группа ЛСР»
14.07.2017 11:42
Стартовали продажи в первом паркинге «Цивилизации»
Отличная новость для будущих жителей жилого комплекса «Цивилизация»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в новом надземном многоуровневом паркинге.
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