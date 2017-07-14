«Терминал-Ресурс» заложил фундамент комфортной жизни «На Царскосельских холмах»

Застройщик «Терминал-Ресурс» заложил фундамент вашей комфортной жизни «На Царскосельских холмах».

В конце июня 2017 года было начато строительство нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3». На сегодняшний день уже залита бетонная плита, которая послужит фундаментом для строительства трех четырехэтажных домов, снабженных малошумными лифтами и автономными газовыми котельными.

Преимущества ЖК «Образцовый квартал 3»:

Дома четырёхэтажные, благоустроенный зеленый двор

Хорошая транспортная доступность (15 минут до метро), экологически чистая зона проживания и отдыха

Дома кирпично-монолитные с эркерами и большими остекленными балконами, высота потолков 3 м, бесшумные лифты «Schindler»

Система отопления «теплый водяной пол» (регулировка температуры в каждой комнате, отсутствуют радиаторы отопления)

Автономные газовые котельные «Viessmann» (экономия на коммунальных платежах)

Возможность объединения кухни, гостиной и холла, места для установки каминов

Продажи квартир ведутся по 214-ФЗ. Доступны покупка в ипотеку, а также программы рассрочки. На старте продаж застройщик приготовил для первых покупателей акции и специальные предложения!

Вас обязательно порадует сервис в отделе продаж ЖК «Образцовый квартал 3», где наши менеджеры профессионально проконсультируют Вас по вопросам приобретения жилья.

Справка о компании «Центр Развития»