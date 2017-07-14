Мощи Николая Чудотворца в Петербурге посещают меньше, чем в Москве

В первый день пребывания мощей Николая Чудотворца в Петербурге святыне поклонилось почти 13 тысяч человек. Об этом 14 июля сообщает штаб принесения мощей.

В четверг, 13 июля, в Александро-Невскую лавру пришло 12,8 тысячи человек. Это почти на 5 тысяч меньше, чем в первый день пребывания мощей в Москве. В столице прикоснуться к святыне пришло 18,6 тысячи человек.

Сейчас в Петербурге время ожидания в очереди составляет примерно час. С 9 утра до 14:00 лавру посетило более двух тысяч человек.

Как писала «Фонтанка», шестеро сотрудников Росгвардии круглосуточно охраняют святыню. За порядком в монастыре и вокруг него следят 130 сотрудников ведомства.

Напомним, в столичном храме Христа Спасителя святыня пробыла с 21 мая по 13 июля. За это время к мощам святителя Николая приложилось более 1 млн 800 тысяч верующих. В Петербурге реликвия пробудет до 28 июля.