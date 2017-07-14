Мощи Николая Чудотворца в Петербурге посещают меньше, чем в Москве
В первый день пребывания мощей Николая Чудотворца в Петербурге святыне поклонилось почти 13 тысяч человек. Об этом 14 июля сообщает штаб принесения мощей.
В четверг, 13 июля, в Александро-Невскую лавру пришло 12,8 тысячи человек. Это почти на 5 тысяч меньше, чем в первый день пребывания мощей в Москве. В столице прикоснуться к святыне пришло 18,6 тысячи человек.
Сейчас в Петербурге время ожидания в очереди составляет примерно час. С 9 утра до 14:00 лавру посетило более двух тысяч человек.
Как писала «Фонтанка», шестеро сотрудников Росгвардии круглосуточно охраняют святыню. За порядком в монастыре и вокруг него следят 130 сотрудников ведомства.
Напомним, в столичном храме Христа Спасителя святыня пробыла с 21 мая по 13 июля. За это время к мощам святителя Николая приложилось более 1 млн 800 тысяч верующих. В Петербурге реликвия пробудет до 28 июля.
Справка:
Мощи святого доставили из Москвы в Петербург утром 13 июля. В дни их пребывания в городе на Неве в Александро-Невской лавре организуют две очереди (общую и социальную для инвалидов) максимальной длиной до 4 км. Вдоль очередей выставят порядка 100 биотуалетов, торговые точки с едой.
Очередь распределится следующим образом: Тележная улица вмещает около 2 700 человек, Профессора Ивашенцова – около 1000, Миргородская – 1 300, Кременчугская – 5 500. Одновременно в очереди может стоять около 15 000 человек. Ее длина составит 4 километра.
Прибытие святыни изменило схему движения транспорта в районе Александро-Невской лавры. Полностью закрыт Чернорецкий переулок. Ограничения введены на нескольких улицах, в том числе на площади Александра Невского и проспекте Обуховской Обороны.
Вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2» открыт для входа пассажиров с 05:32 до 00:23 на все две недели.