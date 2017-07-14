TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017

Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.

Одной из самых интересных экспозиций стала технология распознавания лиц. На стенде был создан прототип проходной на предприятие, с установленным турникетом компании dormakaba, открывающемся по специальному пропуску и 2D модели лица. Надежность решения достаточна высока и исключает несанкционированный проход злоумышленников, завладевших пропуском.

Toshiba

Также был представлен мобильный терминал контроля и учета рабочего времени, который работает по 2D и 3D моделям лица. Решения в области биометрии Toshiba реализует вместе с российским партнером, компанией RecFaces.

Посетители смогли познакомиться с оборудованием для автоматической сортировки банкнот, которое установлено в отделениях Сбербанка России в количестве уже более 200 штук. Ввод машин в эксплуатацию начался в 2014 году и положительно сказался на эффективности операций за счет более быстрой циркуляции наличности.

Toshiba

Кроме того, на стенде Toshiba были представлены уникальные аккумуляторы SCiB. Сегодня они востребованы на электротранспорте и в сопутствующей инфраструктуре, а также при создании «умных» систем распределения электроэнергии (Smart Grid). Благодаря своей способности заряжаться за считанные минуты, выдерживать до 15 000 циклов зарядки и функционировать без потери ёмкости при температуре до -30С, аккумуляторы SCiB являются уникальным решением, пригодным для климата России.

Toshiba

В рамках выставки была проведена пресс-конференция, где на вопросы журналистов отвечал Такеши Йокота (Takeshi Yokota), старший корпоративный вице-президент корпорации и корпоративный представитель в регионе EMEAR.

«На долю инфраструктурных проектов приходится около 23% всех продаж компании, мы планируем активно развивать это направление и в России», – сказал г-н Йокота.