Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.

В Петербурге стартовали летние распродажи. Витрины пестрят рекламными баннерами, соревнующимися между собой размерами скидок. Однако горожане давно привыкли к sale-ам и равнодушно проходят мимо. Рынок ищет новые форматы. Сразу две необычные идеи досуга предложили петербуржцам ведущие торгово-развлекательные комплексы города – «Лондон Молл» и «Европолис».

До 12 августа в ТРК «Лондон Молл» проходит выставка цифровых картин «Отдельная реальность» художника-экспериментатора Алексея Андреева.

Сюрреалистичные картины оставят в замешательстве даже самых искушенных зрителей, ведь стоит навести на полотно камеру телефона или планшета как картина оживает, начинает движение, поражая объемом и реалистичностью. Бесплатное приложение для просмотра оживших картин – A Separate Reality можно скачать через App Store или Google Play.

Весь июль по выходным в ТРК «Европолис» работает открытая студия радио «Страна FM». Увидеть, как работает в прямом эфире диджей, попробовать себя в роли радио ведущего, получить автограф звездного гостя, заказать любимую песню, принять участие в розыгрыше и получить ценный приз в прямом эфире – с 13.00 до 19.00 «Страна FM» ведёт прямую трансляцию исключительно для посетителей комплекса.

«Петербуржцы приходят в ТРК не только за выгодными покупками, но и за приятными, позитивными эмоциями. Предложить им нестандартный формат, оригинальный проект, дополнительный повод встретиться или тему для обсуждения – задача ответственного девелопера. Гости получают новый опыт, положительные эмоции и оригинальные фотографии, а комплекс – дополнительный поток посетителей. Успешное мероприятие способствует развитию проекта, привлекает в него новую аудиторию» – подчеркивает Оксана Федулова, директор по маркетингу и рекламе FORTGROUP.

ТРК «Европолис», Полюстровский пр., 84А

ТРК «Лондон Молл» , ул. Коллонтай, 3