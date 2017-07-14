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14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Фото предоставлено компаний FORTGROUP

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.

В Петербурге стартовали летние распродажи. Витрины пестрят рекламными баннерами, соревнующимися между собой размерами скидок. Однако горожане давно привыкли к sale-ам и равнодушно проходят мимо. Рынок ищет новые форматы. Сразу две необычные идеи досуга предложили петербуржцам ведущие торгово-развлекательные комплексы города – «Лондон Молл» и «Европолис».

До 12 августа в ТРК «Лондон Молл» проходит выставка цифровых картин «Отдельная реальность» художника-экспериментатора Алексея Андреева.

Сюрреалистичные картины оставят в замешательстве даже самых искушенных зрителей, ведь стоит навести на полотно камеру телефона или планшета как картина оживает, начинает движение, поражая объемом и реалистичностью. Бесплатное приложение для просмотра оживших картин – A Separate Reality можно скачать через App Store или Google Play.   

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Весь июль по выходным в ТРК «Европолис» работает открытая студия радио «Страна FM». Увидеть, как работает в прямом эфире диджей, попробовать себя в роли радио ведущего, получить автограф звездного гостя, заказать любимую песню, принять участие в розыгрыше и получить ценный приз в прямом эфире – с 13.00 до 19.00 «Страна FM» ведёт прямую трансляцию исключительно для посетителей комплекса. 

«Петербуржцы приходят в ТРК не только за выгодными покупками, но и за приятными, позитивными эмоциями. Предложить им нестандартный формат, оригинальный проект, дополнительный повод встретиться или тему для обсуждения – задача ответственного девелопера. Гости получают новый опыт, положительные эмоции и оригинальные фотографии, а комплекс – дополнительный поток посетителей. Успешное мероприятие способствует развитию проекта, привлекает в него новую аудиторию» – подчеркивает Оксана Федулова, директор по маркетингу и рекламе FORTGROUP.

Фото предоставлено компаний FORTGROUP
Фото предоставлено компаний FORTGROUP

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ТРК «Европолис»,  Полюстровский пр., 84А

ТРК «Лондон Молл» , ул. Коллонтай, 3


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Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
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Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Toshiba
14.07.2017 16:01
TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
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