Киргизам разрешили управлять маршрутками без российских прав

Знание русского языка избавило некоторых мигрантов из СНГ от пересдачи экзамена в автошколах. Депутаты позволили им продолжить карьеру водителей в России по национальным удостоверениям.

Государственная дума 14 июля приняла в третьем чтении поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях. Документ исключает граждан Киргизской республики, а также иностранцев, на родине которых русский язык имеет статус государственного, от необходимости переучиваться в автошколах и снова сдавать экзамены. Кроме киргизов, претендовать на послабления могут белорусы и казахи. Теперь официально работать в такси, на автопредприятиях и в грузовых компаниях России мигрантам права иностранного образца не помешают.

Напомним, с первого дня лета иностранцам запрещено работать на автоперевозках без российских водительских удостоверений. Петербургские компании, в которых мигранты – треть штата, оказались вне закона. К началу лета обучение в автошколах прошли только 5% шофёров-иностранцев, хотя поправки должны были вступить в силу ещё в 2013 году.