Еще
16:21 14.07.2017
Пришлите свою новость!
16:21
Власти Индонезии заблокировали Telegram
16:20
Части дольщиков ГК "Город" предложат "переселение"
16:14
Мощи Николая Чудотворца в Петербурге посещают меньше, чем в Москве
15:51
Борщевик добрался до Петербурга
15:41
Киргизам разрешили управлять маршрутками без российских прав
15:36
Средний возраст матери в Петербурге составил 30 лет
15:35
Детской больнице им. Раухфуса подарили цистоскоп
15:28
«Зенит» заинтересовался 19-летним вундеркиндом из «Фиорентины»
15:24
Сбербанк начал сборку тестовых дронов для перевозки наличных весом до 50 кг
15:20
КС призвал к повсеместной аудио- и видеозаписи судебных заседаний
15:08
На Сестрорецком курорте взялись за советское наследие
15:04
ФСБ провела масштабные обыски в компаниях, связанных отношениями с холдингом «Адамант»
14:59
В Петербурге появятся скверы Петипа и Елены Образцовой
14:52
Цена минимальной продуктовой корзины в Ленобласти преодолела рубеж в 5 тысяч рублей
14:33
Полиция проводит обыск в кемеровском штабе Навального
14:29
«Зенит» в 3-м раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Йегуда»
14:17
Беженцев разместят в финском городе вопреки протестам местных жителей
13:59
Ремонт закроет дороги, связывающие центр Петербурга с севером
13:56
Гость Петербурга через семь лет ответит в суде за убийство и изнасилование охранника
13:52
СМИ: Siemens собралась выйти из совместного предприятия с «Силовыми машинами»
13:39
Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив
13:37
Четверо российских моряков погибли во время промысла в Норвежском море
13:33
Подпольного банкира из Петербурга отправили в колонию за легализацию наличности
13:24
Зампред ВТБ: Российские суды не готовы наказывать за киберпреступления
13:17
В Петербурге закрыли еще один детский лагерь
13:13
Жители Саратова «ремонтируют» разбитые дороги котиками
13:12
Фонтанку и Зимнюю канавку ко Дню ВМФ будут закрывать с 15 по 30 июля
12:59
«Ловца покемонов» Соколовского внесли в федеральный список террористов
12:57
Беженцев разместят в финском городе вопреки протестам местных жителей
12:55
На "Рандеву" в Юрмале соберется международный состав участников
12:52
Приставы разлучили фирму по сносу зданий в Петербурге с 4 миллионами
12:51
Из Девяткино снова можно уехать на метро
12:40
Сотрудники, не посещающие диспансеризацию, будут обходиться работодателю дороже
12:36
Трое террористов открыли стрельбу на Храмовой горе в Иерусалиме
12:32
Гендиректор «Силовых машин» вышел на работу после задержания сотрудниками ФСБ
12:25
Букмекеры считают «Зенит» главным претендентом на победу в чемпионате России
12:21
«ВТБ 24» ожидает взрывного роста интереса россиян к небанковским финансовым продуктам
12:20
Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт
12:04
Из Ленобласти не уехать на метро из-за бесхозного предмета
11:51
Госдеп потребует биографию для выдачи визы в США
11:41
Долги менее 30 тысяч рублей не помешают уехать за границу с 1 октября
11:27
Рядом с автозаправкой в Ломоносове раскопали артснаряд
11:19
Пропавший в Выборге охранник найден мертвым в сгоревшей машине
11:10
Жителя квартиры на Энгельса разоружили на два уголовных дела
11:05
"Зелёная карта" в Финляндию подорожает с 15 июля
10:59
СК возбудил уголовное дело об артобстреле Донецка украинскими военными
10:47
На Невском проспекте будут тестировать на ВИЧ
10:45
Московская патриархия раскрыла секрет «красной коробки» в машине Путина на Валааме
10:19
В Петербурге сына актера из «Моей прекрасной няни» подозревают в обналичивании 178 млн
10:09
На ЗСД меняются тарифы
09:56
Иномарка и грузовик лоб в лоб столкнулись на «Скандинавии»
09:52
Движение по фиолетовой ветке метро восстановлено
09:44
Мужчина пострадал при взрыве баллона в гаражах на юге Петербурга
09:36
Генконсульство Финляндии приглашает петербуржцев на званый ужин
09:32
Метро "Звенигородская" закрыто из-за падения женщины на рельсы
09:28
Подробности ЧП в аэропорту Сан-Франциско: до столкновения лайнеров оставалось 11 секунд
09:20
Петербурженка лишилась двух миллионов, покупая квартиру из воздуха
09:12
Семеро погибших при пожаре в ангаре в Колпино делали поребрики
09:01
Кадыров назвал странным приговор осужденным за убийство Немцова
08:53
Франция больше не настаивает на уходе Асада
08:45
Двое с аэрозолем оставили гендиректора петербургской фирмы без гаджетов и украшений
08:37
РФ предупредила о новых ракетных пусках у берегов Сирии
08:29
Мужчина попал в реанимацию после укуса змеи на севере Петербурга
08:21
Горевший на Шлиссельбургском трамвай тушили очевидцы и МЧС
08:13
В Турции задержали семью из РФ, пытавшуюся нелегально пробраться в Сирию
08:05
Помощник Трампа назвал условия возвращения Москве двух дипломатических дач
02:48
На фестивале «Петроджаз-2017» прозвучит эстонский психоделический джаз
02:32
100 из 25 тысяч: «Росфото» показывает лучшее из своей коллекции
02:21
В Петропавловской крепости покажут «Колумбово яйцо» Николы Теслы
02:07
Александринка устроит для петербуржцев путешествие в Антарктиду
Предыдущие новости
Архив материалов
Дороги
Версия для печати
14.07.2017 15:41

Киргизам разрешили управлять маршрутками без российских прав

Знание русского языка избавило некоторых мигрантов из СНГ от пересдачи экзамена в автошколах. Депутаты позволили им продолжить карьеру водителей  в России по национальным удостоверениям.

Государственная дума 14 июля приняла в третьем чтении поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях. Документ исключает граждан Киргизской республики, а также иностранцев, на родине которых русский язык имеет статус государственного, от необходимости переучиваться в автошколах и снова сдавать экзамены. Кроме киргизов, претендовать на послабления могут белорусы и казахи. Теперь официально работать в такси, на автопредприятиях и в грузовых компаниях России мигрантам права иностранного образца не помешают.

Напомним, с первого дня лета иностранцам запрещено работать на автоперевозках без российских водительских удостоверений. Петербургские компании, в которых мигранты – треть штата, оказались вне закона. К началу лета обучение в автошколах прошли только 5% шофёров-иностранцев, хотя поправки должны были вступить в силу ещё в 2013 году.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Образцовый квартал 3»
14.07.2017 16:13

«Терминал-Ресурс» заложил фундамент комфортной жизни «На Царскосельских холмах»

Застройщик «Терминал-Ресурс» заложил фундамент вашей комфортной жизни «На Царскосельских холмах»
Toshiba
14.07.2017 16:01

TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017

Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
«Петербургская Недвижимость»
14.07.2017 15:21

Setl City увеличила продажи на 23% во втором квартале 2017 года

Компания Setl City завершила второй квартал 2017 года ростом продаж жилой и коммерческой недвижимости на 23% (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Киргизам разрешили управлять маршрутками без российских прав
На ЗСД меняются тарифы
Пешеходам в Петербурге оставили меньше места
Ладожский мост разведут ради яхты Мордашова, если будет не слишком жарко
Транскавказскую магистраль закрыли из-за селя
«А-Проект» достроит Комендантский проспект за 229 млн
На КАДе от Обуховской до Софийской - только со скоростью 50 км/ч
Восстановлено движение по улице Марата
ВТБ и Смольный договорились о строительстве новых развязок ЗСД
Привычка заставляет водителей нарушать ПДД на виадуке на Обводном
М-11 освобождается от субподряда
Мундиаль увел ремонт дорог в глубокую осень
Лахту оставили на бездорожье
«Мостострой-6» лишают контрактов на 10 млрд
Мост через Серный упрется в собственников
GM ввел четырехдневный рабочий месяц
Смольный вновь ищет парковку под землей
МЧС: управлять в удовольствие
Площадь Труда заблокирует Васильевский на лето
ФАС посчитает плату за ЗСД
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Юдашкин: Новая форма «Спартака» — самодеятельность, а «Зенита» — позитив

Жители Саратова «ремонтируют» разбитые дороги котиками

Трое террористов открыли стрельбу на Храмовой горе в Иерусалиме

Новости компаний
«Образцовый квартал 3»
14.07.2017 16:13
«Терминал-Ресурс» заложил фундамент комфортной жизни «На Царскосельских холмах»
Застройщик «Терминал-Ресурс» заложил фундамент вашей комфортной жизни «На Царскосельских холмах»
Toshiba
14.07.2017 16:01
TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
«Петербургская Недвижимость»
14.07.2017 15:21
Setl City увеличила продажи на 23% во втором квартале 2017 года
Компания Setl City завершила второй квартал 2017 года ростом продаж жилой и коммерческой недвижимости на 23% (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42
Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»
Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
ПАО «Группа ЛСР»
14.07.2017 11:42
Стартовали продажи в первом паркинге «Цивилизации»
Отличная новость для будущих жителей жилого комплекса «Цивилизация»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в новом надземном многоуровневом паркинге.
Tele2
14.07.2017 10:25
Абоненты Tele2 получат «Бонусы для ваших интересов»
Tele2 запустила по всей стране программу «Бонусы для ваших интересов»: абоненты могут воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.
КЕЙ
14.07.2017 08:00
Борьба интерфейсов: КЕЙ объяснил, как «подружить» несовместимые стандарты
Увеличение количества стандартов аудио- и видеокабелей привело к тому, что многие разъемы являются физически несовместимыми друг с другом.
ПАО «Группа ЛСР»
14.07.2017 08:00
Открыты продажи в новом доме жилого комплекса «Калейдоскоп»
«Группа ЛСР» расширила предложение квартир в жилом комплексе «Калейдоскоп», строительство которого сейчас ведется в Калининском районе.
INKERI
14.07.2017 08:00
Летние акции ЮИТ предлагают экономию и комфорт
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» предложила ряд привлекательных летних акций. Воспользовавшись ими, покупатели могут приобрести квартиры и офисы в жилых комплексах ЮИТ в Петербурге на еще более выгодных и комфортных условиях.
«Главстрой-СПб»
13.07.2017 16:29
«Главстрой-СПб» открыл продажи в новом корпусе ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», приступила к реализации жилья в четвертой очереди жилого комплекса «Юнтолово».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.