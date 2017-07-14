Средний возраст матери в Петербурге составил 30 лет

Петербурженки оказались старше всех остальных россиянок, решивших родить ребенка. Статистика по итогам 2016 года показала, что в среднем возраст матери в Северной столице составляет 30 лет. Рождаемость в городе за последние полгода снизилась.

По словам начальницы отдела статистики населения Петростата Елены Чуприной, в прошлом году в Петербурге родилось 72,7 тыс. детей, сообщает «Интерфакс». Это на две тысячи больше, чем в 2015 году, и более чем в два раза превышает показатели 2000 года. С января по май в городе на Неве появилось на свет 27 тысяч детей, что на две с половиной тысячи меньше, чем за первые два квартала 2016-го.

Что касается общероссийского показателя рождаемости за прошлый год, то он вырос на 7% и составил 13,8 родившихся на одну тысячу населения.

«Показатель рождаемости снизился на 9% и составил 12,3 родившихся на одну тысячу населения. Естественный прирост населения уменьшился почти на 1,7 тысячи человек», – сообщила Чуприна. Не назвав конкретных цифр, она также привела оптимистичную статистику браков: за полгода поженилось на 8% больше россиян, а развелось — на 2% меньше.