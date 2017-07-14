Setl City увеличила продажи на 23% во втором квартале 2017 года

Компания Setl City завершила второй квартал 2017 года ростом продаж жилой и коммерческой недвижимости на 23% (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Продажи квартир выросли на 19%, коммерческих помещений – в 2,3 раза. Эксклюзивным брокером проектов Setl City в Петербурге и Ленобласти выступает «Петербургская Недвижимость».

Отметим, что показатели продаж Setl City в первом полугодии 2017 года улучшились на 11%. Компания ввела в эксплуатацию 232,08 тыс. кв. м недвижимости, что почти в 5 раз превосходит показатели аналогичного периода 2016 года. Открыты продажи квартир продаваемой площадью 563,15 тыс. кв. м – в два раз больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Среди сданных в 2017 году объектов – первая и вторая очередь масштабного проекта «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга, ЖК «Мироздание» на Петроградской стороне, корпуса 2.1, 2.2, 2.3 первого дома ЖК «Невские паруса» в Невском районе, а также дом 8 в ЖК «Лето» в городе Светлогорск Калининградской области.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»