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14.07.2017 15:28

«Зенит» заинтересовался 19-летним вундеркиндом из «Фиорентины»

Футбольный клуб «Зенит» заинтересовался 19-летним полузащитником итальянской «Фиорентины» Федерико Кьезу. Как сообщает 14 июля TMW Radio, главный тренер петербургской команды Роберто Манчини попросил клуб изучить возможность приобретения молодого игрока. Однако руководство «Фиорентины» пока не намерено отпускать Федерико Кьезу.

Отметим, что Кьезу провел на взрослом уровне пока только один сезон. В чемпионате Италии 2016/17 он отыграл 25 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами. Еще пять матчей он провел в Лиге Европы, в которых забил один гол. Регулярно привлекался в юношеские и молодежные сборные Италии.

Ранее сообщалось, что «Зенит» присматривается к защитнику португальского «Порту» и сборной Мексики Диего Рейесу. За него сине-бело-голубые готовы заплатить семь миллионов евро.

 


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