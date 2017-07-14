Сбербанк начал сборку тестовых дронов для перевозки наличных весом до 50 кг

Сбербанк начал сборку тестовых беспилотников для перевозки наличных грузоподъемностью до 50 килограммов. Об этом сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов. Он выступил на сессии Международного финансового конгресса в Петербурге 14 июля.

«Мы сейчас совместно с нашими партнерами строим для испытаний новую машину, чтобы пилотировать ее уже в новом формате, конечно, с большей грузоподъемностью», — сказал топ-менеджер, уточнив, что речь идет о нескольких тестовых образцах.

Ранее Сбербанк испытал доставку наличных дронами в Татарстане. Тогда Станислав Кузнецов говорил, что кредитная организация намерена запустить беспилотники грузоподъемностью до 50 килограммов осенью 2017 года.