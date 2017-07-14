КС призвал к повсеместной аудио- и видеозаписи судебных заседаний

Скорейшее внедрение аудио- и видеозаписи всех судебных заседаний в России рекомендовал Конституционный суд (КС). Такой вывод можно сделать из решения, провозглашённого и опубликованного на сайте КС 14 июля, передаёт журналист «Фонтанки».

«В современных условиях объективность фиксации судебного разбирательства может быть обеспечена посредством аудио-, видеозаписи, имеющей важное значение», – отмечают служители Фемиды. Они полагают, что Госдума и правительство России могут заняться поправками в федеральное законодательство.

Поводом для разбирательства в КС стало заявление жителя Красноярского края Евгения Савченко. Мужчину в 2015 году признали виновным в ряде преступлений. Прокурор подал замечания на протокол судебного заседания лишь спустя три месяца. Это помешало Савченко обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Тогда мужчина оспорил в КС статью 260 Уголовно-процессуального кодекса, устанавливающую, что замечания на протокол можно подавать в течение трёх дней. Фактически власти растягивают этот срок, что нарушает право на судебную защиту, считает Савченко.

Сегодня КС отказался признавать статью неконституционной, но отметил пробел в правовом регулировании. Он посоветовал российским законодателям разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Ещё одним методом решения проблемы судьи считают аудио- и видеофиксацию заседаний.

«Аудио- и видеозапись сегодня по закону необязательна, но на дворе XXI век. Она может служить хорошим подспорьем для письменного протокола», – отметил судья Александр Бойцов. Он полагает, что для оборудования судов нужно «не так много» финансовых ресурсов, а КС дал намёк законодателю «озаботиться вопросом».