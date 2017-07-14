ФСБ провела масштабные обыски в компаниях, связанных отношениями с холдингом «Адамант»
Четыре десятка обысков провели сотрудники службы экономической безопасности регионального управления ФСБ 12 июля. Все адреса в Петербурге имели (пусть и опосредованное) отношение к одному из лидеров по строительству и обслуживанию торговой недвижимости.
Как стало известно «Фонтанке», оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), в просторечии именуемой «обнал».
Большинство из сорока адресов — это квартиры или помещения малозначимых петербургских компаний и их руководителей, которые так или иначе имели финансовые расчеты с холдингом «Адамант».
В «Адаманте» на просьбу о комментарии сообщили, что «информации нет».
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Справка:
«Адамант» был создан в 1992 году. Основой профиль — торгово-развлекательные центры, которые холдинг сам строит, сам обслуживает. Помимо этого, в структуру входят торговые, медицинские, рекламные организации, отели, рестораны и другие предприятия.