ФСБ провела масштабные обыски в компаниях, связанных отношениями с холдингом «Адамант»

Четыре десятка обысков провели сотрудники службы экономической безопасности регионального управления ФСБ 12 июля. Все адреса в Петербурге имели (пусть и опосредованное) отношение к одному из лидеров по строительству и обслуживанию торговой недвижимости.

Как стало известно «Фонтанке», оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), в просторечии именуемой «обнал».

Большинство из сорока адресов — это квартиры или помещения малозначимых петербургских компаний и их руководителей, которые так или иначе имели финансовые расчеты с холдингом «Адамант».

В «Адаманте» на просьбу о комментарии сообщили, что «информации нет».