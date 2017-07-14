В Петербурге появятся скверы Петипа и Елены Образцовой
Безымянным скверам Петербурга присвоят имена выдающихся деятелей культуры. Проект постановления городского правительства о присвоении наименований опубликован 14 июля.
С учетом решения Топонимической комиссии от 21 июня, названия получили семь зон. В частности, в Северной столице появятся сквер Елены Образцовой (на пересечении улиц Декабристов и Писарева) и сквер Петипа (между домом №4 по улице Союза Печатников и домом №7/2 по набережной Крюкова канала). В Топонимической комиссии особо отметили, что сквер, названный в честь знаменитого балетмейстера, находится вблизи Мариинского театра, где тот прослужил почти всю свою творческую жизнь.
Также в городе появятся скверы в честь авиаконструктора Сергея Изотова, офтальмолога Святослава Федорова, полководца Алексея Брусилова и главы совхоза в Шушарах Николая Ивасюка.
Справка:
Елена Образцова (1939-2015) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР. Родилась в Ленинграде, находилась в городе в блокаду, до 1943 года, когда была эвакуирована в Устюжну Вологодской области. Окончив ленинградскую консерваторию с уникальной оценкой «пять с плюсом», стала солисткой Большого театра. В 1970 году стала лауреатом конкурса им. П. Чайковского. Исполняла партии в ведущих театрах мира, проводила в Петербурге свой вокальный конкурс и руководила культурным центром, в 2007-2008 годах возглавляла оперную труппу Михайловского театра.
Мариус Петипа (1818-1910) — знаменитый балетмейстер, уроженец Марселя, приехавший в Петербург в 1847 году по приглашению российских властей и дебютировавший на сцене петербургского Большого (Каменного) театра. Среди его постановок в Мариинском театре - «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Сильфида», «Раймонда», «Корсар», «Жизель», «Баядерка» и многие другие. Большая часть этих спектаклей до сих пор идет на сцене театра в реконструкции других хореографов.