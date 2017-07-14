В Петербурге появятся скверы Петипа и Елены Образцовой

Безымянным скверам Петербурга присвоят имена выдающихся деятелей культуры. Проект постановления городского правительства о присвоении наименований опубликован 14 июля.

С учетом решения Топонимической комиссии от 21 июня, названия получили семь зон. В частности, в Северной столице появятся сквер Елены Образцовой (на пересечении улиц Декабристов и Писарева) и сквер Петипа (между домом №4 по улице Союза Печатников и домом №7/2 по набережной Крюкова канала). В Топонимической комиссии особо отметили, что сквер, названный в честь знаменитого балетмейстера, находится вблизи Мариинского театра, где тот прослужил почти всю свою творческую жизнь.

Также в городе появятся скверы в честь авиаконструктора Сергея Изотова, офтальмолога Святослава Федорова, полководца Алексея Брусилова и главы совхоза в Шушарах Николая Ивасюка.