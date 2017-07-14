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14.07.2017 17:10
Итоги недели: Путин без Трампа, балет без «Нуреева» и кино без вина
Путин и Трамп встретились, но что-то пошло не так. В судах завершились две большие истории — Немцова и Полонского. Культура будет теперь только живая и, вероятно, йогуртовая: из театра изгнан «Нуреев», а из кино — вино и прочий алкоголь. Итоги уходящей информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.
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