Итоги недели: Путин без Трампа, балет без «Нуреева» и кино без вина

14.07.2017 17:10

Путин и Трамп встретились, но что-то пошло не так. В судах завершились две большие истории — Немцова и Полонского. Культура будет теперь только живая и, вероятно, йогуртовая: из театра изгнан «Нуреев», а из кино — вино и прочий алкоголь. Итоги уходящей информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.