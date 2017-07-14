Детской больнице им. Раухфуса подарили цистоскоп

Детская городская больница №19 им. К.А.Раухфуса получила современное оборудование для хирургического отделения в рамках благотворительной программы "Мир без слез". Для пациентов в этот день организовали праздник с участием «Смешариков».

14 июля ДГБ №19 был передан цистоскоп – аппарат, необходимый для обследования и лечения детей с патологиями мочевыводящей системы. Новое оборудование позволяет специалистам получать важную информацию о состоянии внутриорганических мочевыводящих структур, которую невозможно выявить при УЗИ и рентген-диагностике. Помимо осмотра, благодаря наличию рабочего канала, с помощью цистоскопа выполняются лечебные манипуляции. Современные модели позволяют индивидуально подбирать диаметр цистоскопа в соответствии с возрастом ребенка, что снижает травматичность, продолжительность оперативного вмешательства, минимизирует риск осложнений, характерных для различных рекоструктивно-пластических неоимплантаций мочеточников.

Оборудование предоставлено медучреждению банком ВТБ в рамках благотворительной акции "Мир без слез". В 2015 году в рамках той же программы больнице была оказана помощь в оснащении отделения травматологии аппаратом для вакуумной терапии ран.

«В России благотворительность ценилась всегда. Мотивы к благотворительности могут быть разными, но единым остается убеждение в том, что творить добро – естественно и необходимо. Главное – ощутить свою сопричастность к значимому и полезному для всех делу. Подаренное стационару оборудование, безусловно, позволило улучшить качество оказания медицинской помощи, а веселое представление, организованное для наших маленьких пациентов, хотя бы на время поможет им забыть о проблемах. Для детей особенно важно сочетать лечебно-диагностический процесс с положительными эмоциями, которые способствуют их скорейшему выздоровлению», – отметила Ирина Ильинец, заместитель главного врача ДГБ № 19 им. К.А. Раухфуса.