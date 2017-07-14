Полиция проводит обыск в кемеровском штабе Навального
Сотрудники полиции днем 14 июля обыскивают штаб Алексея Навального в Кемерове и изымают агитки.
По информации «Интерфакса» со ссылкой на помощника руководителя штаба Ксению Пахомову, в полицию поступил звонок о том, что в штабе находятся экстремистские материалы.
«Изымают агитационные материалы и газеты, которые только сегодня прибыли к нам в Кемерово», — сообщила Пахомова, добавив, что никого из сотрудников штаба на данный момент не задержали. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.
Первый штаб Навального в Кузбассе был открыт 18 марта в Кемерове. Волонтеры штаба выезжают в различные населенные пункты области, где в специально разрешенных местах проводят агитацию.
Источник: "Ведомости"
Справка:
В начале июля в штабах Навального в разных городах России сотрудники правоохранительных органов под разными предлогами изъяли агитационные материалы, которые планировалось раздавать 8–9 июля в рамках «большого агитационного субботника». «Фонтанка» писала об обысках в московском штабе оппозиционера и изъятии 66 коробок листовок, шедших в адрес петербургского.