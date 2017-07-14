Полиция проводит обыск в кемеровском штабе Навального

Сотрудники полиции днем 14 июля обыскивают штаб Алексея Навального в Кемерове и изымают агитки.

По информации «Интерфакса» со ссылкой на помощника руководителя штаба Ксению Пахомову, в полицию поступил звонок о том, что в штабе находятся экстремистские материалы.

«Изымают агитационные материалы и газеты, которые только сегодня прибыли к нам в Кемерово», — сообщила Пахомова, добавив, что никого из сотрудников штаба на данный момент не задержали. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.

Первый штаб Навального в Кузбассе был открыт 18 марта в Кемерове. Волонтеры штаба выезжают в различные населенные пункты области, где в специально разрешенных местах проводят агитацию.