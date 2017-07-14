«Зенит» в 3-м раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Йегуда»

Возможные соперники футбольного клуба «Зенит» по 3-му отборочному раунду Лиги Европы стали известны в пятницу, 14 июля, в Ньоне (Швейцария). Жеребьевка определила, что петербуржцы встретятся с победителем пары «Тренчин» (Словакия) — «Бней Йегуда» (Израиль).

Первый матч между этими соперниками, прошедший 13 июля, завершился вничью со счетом 1:1. Ответная игра состоится 20 июля.

Матчи «Зенита» с победителем пары пройдут 27 июля и 3 августа на выезде. Победившая команда выйдет в раунд плей-офф квалификации. Впоследствии победители этого раунда присоединятся к клубам, получившим прямые путёвки в основной этап Лиги Европы.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» завершил свое выступление в Лиге Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту».