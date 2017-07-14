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14.07.2017 13:56

Гость Петербурга через семь лет ответит в суде за убийство и изнасилование охранника

Полгода ушло у петербургского Следственного комитета, чтобы собрать достаточно доказательств по делу семилетней давности об убийстве в салоне красоты в центре города. Перед судом предстанет гражданин Узбекистана с криминальной биографией.

Как сообщает ведомство 14 июля, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего приезжего. Ему вменяют две статьи: об убийстве и о насильственных действиях сексуального характера. Жертвой стал охранник салона красоты на Гороховой улице, которому в 2009 году был 51 год.

Следствие установило, что в ночь на 18 октября 2009 года обвиняемый был пьян. Он, по версии следователей, избил охранявшего салон мужчину, надругался над ним, а потом ещё несколько раз ударил неким колюще-режущим предметом. Охранник скончался на месте. Через семь лет подозреваемого поймали на выходе из тюрьмы, которую накануне 2017 года он покинул после срока за изнасилование.

За время полугодового расследования «потерялась» статья о разбое – её нет в обвинительном заключении. Ранее предполагалось, что иностранец за время своего визита в салон красоты успел разжиться деньгами – из помещения пропали порядка двухсот тысяч, четыре ноутбука и мобильные телефоны. Мобильный убитого также не нашли.

 


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